Chart des Tages - EURUSD (27.07.2023)

Der FOMC kündigte gestern eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte an, nachdem er auf der Juni-Sitzung eine Pause eingelegt hatte. Eine solche Entscheidung wurde allgemein erwartet, und die Händler waren gespannt, ob Fed-Chef Powell auf der Pressekonferenz weitere Hinweise auf künftige Schritte geben würde. Es gab jedoch keine derartigen Hinweise, und Powell war vorsichtig damit, keine Prognosen abzugeben.

Die Anleger werden heute um 14:15 Uhr von der Europäischen Zentralbank hören, und es wird erwartet, dass die Entscheidung ähnlich ausfallen wird wie die gestrige Entscheidung des FOMC - eine Zinserhöhung um 25 Bp und keine Hinweise auf die Zukunft. Es wird erwartet, dass EZB-Präsidentin Lagarde genau wie Powell betonen wird, dass künftige Entscheidungen datenabhängig sein werden. An den Märkten herrscht jedoch der Eindruck, dass die heutige Zinserhöhung um 25 Basispunkte die letzte im laufenden EZB-Zinserhöhungszyklus sein wird. Ein klares Signal, dass dies das Ende des Zinserhöhungszyklus ist, wäre jedoch sehr dovish und könnte volatile Bewegungen an den Märkten auslösen, und dies ist ein Szenario, das die Zentralbanken zu vermeiden versuchen. Interessanterweise hat sich der EUR in letzter Zeit besser entwickelt als der USD, und das wichtigste Währungspaar hat sich im Juni von den Anleihemärkten abgekoppelt, obwohl die Märkte davon überzeugt zu sein scheinen, dass die EZB ihre Zinserhöhungen früher beenden wird als die Fed.

Die Divergenz zwischen EURUSD und den Anleihemärkten nimmt zu. Quelle: Bloomberg, XTB

EURUSD sollte am frühen Nachmittag im Auge behalten werden, da eine Reihe von Ereignissen anstehen, die das Paar bewegen könnten. Das wichtigste ist der EZB-Zinsentscheid um 14:15 Uhr, gefolgt von Lagardes Pressekonferenz um 14:45 Uhr. Dazwischen werden den Anlegern die BIP-Blitzdaten für das 2. Quartal aus den Vereinigten Staaten vorgelegt, die ebenfalls Bewegungen bei EURUSD auslösen könnten.

Ein Blick auf EURUSD im H1-Intervall zeigt, dass es sich von einer jüngsten Korrektur erholt. Das Paar hat heute Morgen das 38,2%-Retracement der jüngsten Korrektur durchbrochen und bewegt sich weiter nach oben. Eine kurzfristige Widerstandszone, die es zu beobachten gilt, befindet sich im Bereich von 1,1150, markiert durch das 50%-Retracement und den gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt (lila Linie).

EURUSD im Stundenchart. Quelle: xStation5 von XTB

