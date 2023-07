Chart des Tages - EURJPY (28.07.2023)

EURJPY ist eines der Währungspaare, die heute eine erhöhte Volatilität erfahren. Die Sitzung der Bank of Japan ist ein Hauptgrund für die JPY-Volatilität, während eine Reihe von Datenveröffentlichungen aus Europa sowie Reden von EZB-Mitgliedern für EUR-Volatilität sorgen.

Die Bank of Japan beschloss auf ihrer heutigen Sitzung, die Zinssätze und andere geldpolitische Einstellungen unverändert zu lassen. Es gab einige Erwartungen, dass die BoJ Änderungen bei der Steuerung der Renditekurve ankündigen würde, und das tat sie auch... bis zu einem gewissen Grad. Die BoJ teilte mit, dass die Bandbreite um die Zielrendite unverändert bei +-0,5% bleiben wird, aber sie wird eine größere Flexibilität zulassen, was bedeutet, dass die Renditen um bis zu 1% vom Zielwert abweichen können. Obwohl es sich nicht um eine eindeutige und explizite Änderung der Parameter zur Steuerung der Renditekurve handelt, wird dieser Schritt als Wegbereiter für die völlige Abschaffung der YCC in der Zukunft gesehen

Was den EUR betrifft, so gab es heute Morgen einige interessante Kommentare von EZB-Mitgliedern. Stournaras sagte, dass eine Zinserhöhung auf der September-Sitzung die letzte sein wird und die Zinssätze für einige Monate auf ihrem Höchststand bleiben werden. Ähnlich äußerte sich Vasle, der sagte, dass die September-Sitzung eine Anhebung oder eine Pause im Zyklus bringen könnte. Neben den Reden der EZB wurden heute auch eine Reihe von Makrodaten aus Europa veröffentlicht, darunter ein unerwarteter Anstieg der spanischen Inflation im Juli. Eine weitere wichtige Datenmeldung aus Europa steht heute zur Veröffentlichung an - der deutsche VPI-Bericht um 14:00 Uhr.

Ein Blick auf das EURJPY-Tageschart zeigt, dass das Paar ein wichtiges technisches Muster - ein Doppeltop - ausbildet. Die Paarung brach unter die Nackenlinie des Musters im Bereich von 153,50 und ebnete damit den Weg für einen tieferen Rückgang. Die Lehrbuchspanne des Ausbruchs aus dem Muster nach unten deutet auf die Möglichkeit hin, dass EURJPY bis auf 149,00 fallen könnte. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die heutige BoJ-Entscheidung massive Volatilität auslöste, da das Paar zu einem früheren Zeitpunkt des Tages um 1% höher und zu einem anderen Zeitpunkt um 1% niedriger gehandelt wurde. Derzeit ist das Paar wenig verändert, und die Form der heutigen Tageskerze zeigt, dass der Markt sehr unentschlossen ist.

EURJPY im Tageschart. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



