Chart des Tages - Bitcoin (20.10.2023)

Während sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Maßnahmen der US-Notenbank und die zunehmenden geopolitischen Spannungen richtet, gewinnt die wichtigste Kryptowährung Bitcoin an Dynamik und nähert sich einer wichtigen Schwelle.

Es sind mehrere wichtige Informationen über Bitcoin aufgetaucht, die zu einer Verbesserung der Marktstimmung geführt haben. Darüber hinaus führt jede weitere Nachricht, die den Markt erschüttern könnte, zu weniger Rückgängen, was darauf hindeutet, dass die Anleger zögern, Bitcoin auf dem derzeitigen Niveau zu verkaufen. Ein paar Fakten, die zu berücksichtigen sind:

Die Falschmeldung über die Annahme des Bitcoin-ETF-Antrags von Blackrock am 16. Oktober hat den Anlegern das Wachstumspotenzial nach der offiziellen Antragsgenehmigung vor Augen geführt. Bitcoin stieg in nur wenigen Sekunden um 10 %, und der Preis näherte sich 30.000 USD.

Nach Ansicht vieler Analysten, einschließlich derjenigen von Blackrock, sind die Chancen auf eine Annahme des ETF-Antrags auf über 90 % gestiegen. Personen, die direkt mit Blackrock zu tun haben, behaupten, dass ein solcher Antrag innerhalb von 3-6 Monaten angenommen werden wird.

Die sich verschlechternde Situation der chinesischen Regionalbanken war ein weiterer Anreiz, der am 16. Oktober zu Kapitalzuflüssen in Bitcoin führte.

Gestern Abend wurde bekannt, dass das Bundesgericht bereit ist, den Sieg von Grayscale über die Securities and Exchange Commission (SEC) im Streit um den Bitcoin-Spot-ETF-Antrag zu formalisieren. Das bedeutet, dass die SEC nicht gewonnen hat, was eine erneute Beantragung eines Bitcoin-Spot-ETFs ermöglicht, was Grayscale dann auch tat.

Grayscale Investments reichte bei der SEC einen neuen Antrag ein, nachdem das Berufungsgericht entschieden hatte, dass die Aufsichtsbehörde den Antrag des Unternehmens erneut prüfen muss.

Der Bitcoin-Kurs folgt seit Mitte September 2023 einem stabilen Aufwärtskanal und bildet höhere Tiefs. Bitcoin brach am 16. Oktober über den Widerstand bei 28.200 USD aus und kehrte trotz einer schnellen Korrektur nicht unter diese Zone zurück. Derzeit bewegt sich der Preis auf eine weitere Widerstandszone bei 29.700 - 30.000 USD zu. Dabei handelt es sich um eine Schlüsselmarke, deren Durchbruch zuvor einen Rückgang auf 25.000 USD verursachte. On-Chain-Daten, die darauf hindeuten, dass über 75 % der Anleger langfristig orientiert sind, sowie die bevorstehende Halbierung dürften sich positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken.

