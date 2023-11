Chart des Tages - Bitcoin

Nach dem gestrigen Optimismus nach der Entscheidung der Fed haben riskantere Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, stark zugelegt. Bitcoin durchbrach die Marke von 35.000 US-Dollar und hält sich derzeit über diesem Niveau. Die Marktkapitalisierung der wichtigsten Kryptowährung ist seit Mitte Oktober 2023 um mehr als 30 % gestiegen.

Wir befinden uns derzeit an einem interessanten Punkt. Wenn wir historische Zyklen und die Kapitalflussrichtung zwischen Sektoren auf dem Kryptowährungsmarkt berücksichtigen, könnte der Markt jetzt auf kleinere Projekte umschwenken. Bitcoin hat in diesem Jahr neue Höchststände erreicht und einen beeindruckenden Preisanstieg verzeichnet. Steigende Kurse bei Bitcoin haben Kapital aus kleineren Projekten abgezogen, einschließlich Ethereum, das im gleichen Zeitraum im Durchschnitt weniger zugelegt hat als BTC. Wenn wir in den kommenden Wochen eine Konsolidierungsphase bei der wichtigsten Kryptowährung sehen, selbst bei kleinen Rückgängen, könnte Kapital in Ethereum und kleinere Altcoins fließen.

Im technischen Chart von Bitcoin sehen wir, dass die Kurssteigerungen bei etwa 35.800 US-Dollar gestoppt haben. Dieser Bereich entspricht dem 37,8% Fibonacci-Retracement-Level des gesamten Bitcoin-Zyklus, gerechnet vom Höhepunkt des vorherigen Bullenmarktes bis zum Tiefststand Ende 2022. Um diese bedeutende Hürde zu überwinden, benötigt der Markt möglicherweise zusätzliche Katalysatoren. Derzeit sind die wahrscheinlichsten Faktoren die Genehmigung von ETFs durch die SEC und das anstehende Halving im April 2023. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass wir auf dem aktuellen Niveau eine leichte Korrektur erleben und der BTC-Preis beginnt, sich leicht in Richtung der Unterstützungszone bei 31.000 - 32.000 US-Dollar zu konsolidieren.

Quelle: xStation5 von XTB

