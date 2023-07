Chart des Tages - BTC (14.07.2023)

der BTC-Kurs hält sich innerhalb der oberen Begrenzung seines Konsolidierungskanals

der Sieg von XRP gegen die SEC verbessert die Marktstimmung

Gestern war ein Tag mit bemerkenswerter Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt. Das Gerichtsurteil im Fall XRP gegen die SEC stellt im Grunde das wichtigste Ereignis für Kryptowährungen seit Jahren dar. Die verbesserte Stimmung führte zu Kursgewinnen bei fast allen Kryptowährungen.

Bitcoin im Stundenchart, Quelle: xStation5 von XTB

Diesem Trend folgend, stieg der Bitcoin-Kurs über 31.000 Dollar und begann sich im oberen Bereich dieses Kanals zu konsolidieren. BTC wurde seit dem 21. Juni dieses Jahres zwischen 30.000 und 31.200 USD gehandelt. Während dieses Zeitraums flossen verschiedene Informationen in den Markt ein, darunter die anfängliche Ablehnung von ETF-Anträgen durch die SEC, ihre anschließende Wiedereinreichung durch Fonds und der gestrige Sieg von XRP. Trotz dieser Entwicklungen ist es BTC nicht gelungen, aus diesem Bereich auszubrechen. Dieses Niveau ist von Bedeutung, da BTC bereits während der Hausse im Jahr 2021 und der Baisse im Jahr 2022 auf dieses Niveau reagiert hat. Obwohl der gestrige Schlusskurs von 31.400 USD der höchste in diesem Jahr ist und Hoffnung auf eine Fortsetzung dieser Bewegung macht, wird die heutige Sitzung entscheidend sein. BTC muss über 31.400 USD schließen, um nicht in die Konsolidierungszone zurückzukehren. Im Falle eines Durchbruchs nach oben könnte der Preis die 32.000 USD-Marke überschreiten und sogar 35.000 USD erreichen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.