Chart des Tages - BITCOIN (04.12.2023)

Die Kryptowährungen setzten ihre anhaltende Rallye über das Wochenende fort und legen auch zu Beginn der neuen Woche weiter zu. Bitcoin ist an diesem Tag um mehr als 3 % gestiegen und liegt seit Freitag rund 7 % höher. Die bekannteste Kryptowährung wird über der 41.000 $-Marke und auf dem höchsten Stand seit April 2022 gehandelt. Es gibt einige Faktoren, die zu dieser Rallye beitragen, einschließlich der Erwartungen, dass die Zinssenkungszyklen bald beginnen werden, was den US-Dollar schwächt, sowie die Erwartungen für die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs.

Ein Blick auf das Bitcoin-Chart auf Wochenbasis (W1) zeigt, dass es dem Coin heute gelungen ist, die psychologische Marke von 40.000 USD zu überwinden. Die Kursgewinne setzen sich fort und der Preis testet nun die Widerstandszone im Bereich von 42.000 $, die durch das 50%-Retracement des im November 2022 gestarteten Abwärtsimpulses und über 60% über den Tiefstständen vom September 2023 markiert wird. Bitcoin wird auf dem höchsten Stand seit April 2022 gehandelt. Sollte die gute Stimmung anhalten und der Coin über den Widerstand von 42.000 $ ausbrechen, kann die nächste wichtige Zone zwischen dem 61,8%-Retracement und der 47.500 $-Marke gefunden werden.

