Charles Schwab: jetzt einen kurzfristigen Trade starten?

Symbol: SCHW ISIN: US8085131055

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Bankenkrise im Frühjahr hatte zu heftigen Abverkäufen bei der Aktie des Finanzdienstleisters aus dem texanischen Westlake geführt. Das Wertpapier konnte nach dem Jahrestief im März im Mai ein höheres Tief ausbilden. Die letzten Tageskerzen formieren mit der Kurslücke vom 28. auf den 29. Juni und dem nachfolgenden Golden Cross eine solide Unterstützung auf der Unterseite. Auf der Oberseite ist das Setup noch nicht ganz ausgereift.

Chart vom 05.07.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 56.69 USD

Meinung: Charles Schwab ist als Bankhaus und Broker eine große Nummer in den USA. In den letzten beiden Jahren gab es jeweils zweistellige Gewinnzuwächse. Die nach dem Kursrutsch am 17. April präsentierten Quartalsergebnisse lagen über den Erwartungen der Analysten. Im Zuge der jüngsten Bankenkrise gab es bei Charles Schwab gab es ein besonders hohes Maß an nicht realisierten Anleiheverlusten, die die Alarmglocken haben klingeln lassen. Allerdings veröffentlichte die US-Zentralbank eine Bericht über einen aktuellen Stresstest, der bestätigte, dass die überwiegende Mehrheit dieser Anlagen klein genug ist, um von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) gedeckt zu werden.

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup ist wegen des Gewinnpotentials bis zur Kurslücke vom März sehr attraktiv, aber nicht ganz ohne Risiko. Einerseits bleibt der Bankensektor ein Minenfeld, andererseits ist das Setup – wie oben beschrieben – nicht ganz ausgereift. Wünschenswert wäre eine weitere Seitwärtsbewegung vor dem Triggern. Die Gewinne sollten wir vor den Earnings am 18. Juli vom Tisch nehmen.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SCHW.

Veröffentlichungsdatum: 06.07.2023

