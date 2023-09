Chancenreiche Siemens Healthineers-Calls bei anhaltender Kurserholung

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) geriet nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen seit Ende Juli 2023 stark unter Druck. Notierte die Aktie am 27.7.23 bei 53,50 Euro, so wurde sie am 14.9.23 um 17 Prozent tiefer bei 44,39 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 47,90 Euro erholen.

Da Experten ein starkes Schlussquartal des Medizintechnikkonzerns erwarten und ein Anstieg des Nettogewinns zu erwarten ist, bekräftigten Experten in ihren neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 63,70 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Siemens Healthineers-Aktie. Kann die Aktie ihre aktuelle Kurserholung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 50 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 15.12.23, BV 0,1, ISIN: DE000MB1ZS22, wurde beim Aktienkurs von 47,90 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen auf 50 Euro erholen, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,38 Euro (+36 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,933 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,933 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SW4K4K5, wurde beim Aktienkurs von 47,90 Euro mit 0,22 - 0,23 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 50 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,40 Euro (+74 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,511 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,511 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HS1XM65, wurde beim Aktienkurs von 47,90 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,54 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Walter Kozubek