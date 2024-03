Chancen für US-Aktien jenseits der Magnificent Seven

Analyse von Chris Galipeau, Senior Market Strategist bei Franklin Templeton

Die Aussichten für US-Aktien in diesem Jahr werden durch einen besonderen Faktor erschwert: die hohe Konzentration an der Spitze des S&P 500 Index, wo die sieben größten Unternehmen mehr als

25 % des Indexes nach Marktkapitalisierung ausmachen. Um zu verstehen, was diese Konzentration bedeuten könnte, werfen wir einen Blick auf eine Zeit, die Ähnlichkeiten mit der heutigen aufweist - das Ende der Dotcom-Ära in den Jahren 2000 und 2001. Damals führte der Optimismus hinsichtlich des Wachstumspotenzials des Internets zu einer ähnlichen Konzentration an der Spitze des S&P 500, während sich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu verlangsamen begann und die Fed eine Zinssenkung vorbereitete. Das Franklin Templeton Institute geht davon aus, dass 2024 ähnliche Bedingungen herrschen werden: Die Weltwirtschaft wird sich wahrscheinlich verlangsamen und die Zentralbanken werden voraussichtlich die Zinsen senken. Wir glauben, dass sich die Marktführerschaft auf Bereiche mit unterbewerteter Ertragskraft außerhalb der "Magnificent Seven" verlagern könnte, darunter sowohl Megacaps als auch Small Caps mit nachhaltiger Ertragsqualität.

Markt könnte anfällig für Gewinneinbrüche sein

Auch am Ende der Dotcom-Blase im Jahr 2000 erreichte die Indexkonzentration einen mehrjährigen Höchststand. In beiden Fällen übertraf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der sieben führenden Aktien das durchschnittliche KGV des gesamten Index bei weitem. Die Marktführerschaft verlagerte sich dann zu den Small Caps, als die sich verlangsamende Konjunktur die Fed zu Zinssenkungen veranlasste. Auch Ende 2023 begannen Small Caps, die Lücke zu den "Magnificent Seven" zu schließen, fielen aber in den ersten Wochen des Jahres 2024 wieder zurück. Unsere Global Investment Management Survey geht davon aus, dass sich das BIP-Wachstum im Vergleich zu 2023 verlangsamen, aber positiv bleiben wird. Die Unternehmensgewinne werden mit 6 % Wachstum prognostiziert, was unter dem Branchenkonsens von knapp 10 % liegt. Obwohl wir weniger optimistisch sind, halten wir ein positives Gewinnwachstum in einer sich verlangsamenden Konjunktur weiterhin für unterstützend für Aktienportfolios. Selektive Chancen können sich auch aus Nebeneffekten ergeben. Neben der geringeren Zinsbelastung, die wie erwähnt bei Small Caps positiv sein können, halten wir es für wichtig, bei Large Caps nach nachhaltiger Ertragsqualität Ausschau zu halten. Im Jahr 2024 dürfte der Markt anfällig für Gewinnenttäuschungen sein und es gilt, Unternehmen auszusuchen, die in der Lage sind, nachhaltiges Ertragswachstum zu generieren.

Die Plätze 8 bis 20 im Blick haben

Die besten Chancen etwas weiter von den "Magnificent Seven" entfernt liegenbei den übrigen Megacaps, welche die Top 20 bilden. Bei diesen Unternehmen ist mit einer stetigen Verbesserung des Gewinns je Aktie zu rechnen. Sie setzen ihre Erholung nach den Herausforderungen der COVID-Pandemie fort. Während das durchschnittliche Gewinnwachstum der "Magnificent Seven" im Jahr 2024 bei 24 % liegen dürfte, wird für die nächsten 13 Unternehmen ein Gewinnwachstum von 15 % erwartet. Beide Renditen liegen deutlich über den Erwartungen für den breiten Markt. Unsere Studie hebt die Schlüsselfaktoren hervor, die nachhaltige Unternehmen auszeichnen sollten: Sie sollten in der Lage sein, hohe Free Cash Flow- und Eigenkapitalrenditen zu erzielen. Unternehmen, die in der Lage sind, Barmittel auszuschütten, werden in der Lage sein zu entscheiden, ob sie Investitionen tätigen oder ihre Aktionäre mit Dividenden belohnen. Wir unterscheiden zwischen Aktien, die in der Lage sind, ihre Dividenden zu erhöhen, was ein Zeichen finanzieller Stärke ist, und Aktien mit einer hohen aktuellen Dividendenrendite, zu denen typischerweise zyklische oder hoch verschuldete Unternehmen gehören, die die aktuelle Periode finden könnten. Neben der Parallele zur Dotcom-Ära sprechen unserer Meinung nach auch die Bewertungen und die Zinssensitivität für diese Chance.

Was für Small Caps spricht

Small Caps sind nach wie vor günstiger bewertet, das KGV des Russell 2000 liegt bei 14 gegenüber 20 für den S&P 500. Sie sind höher verschuldet als Large Caps und könnten stärker profitieren, wenn die Fed wie erwartet in diesem Jahr mehrere Zinssenkungen vornimmt. Die Unternehmen im Russell 2000 Index weisen ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 3,2 auf, verglichen mit einem Durchschnitt von 1,6 bei den Unternehmen im S&P 500. Small Caps haben in der Regel mehr Schulden mit variablen Zinssätzen, und die Belastung des Betriebsergebnisses durch Zinszahlungen könnte sinken, wenn die Fed die Zinsen senkt. Nur 55 % der Unternehmen im Russell 2000 haben festverzinsliche Schulden, im Vergleich zu 91 % der Unternehmen im S&P 500.