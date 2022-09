CenterPoint Energy: ideale Einstiegsposition für einen Long Trade?

Erwartungen der Analysten und Prognose für 2022 angehoben. CenterPoint Energy (CNP) profitiert von steigenden Energiepreisen. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: CNP ISIN: US15189T1079

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie von CenterPoint Energy liegt im Halbjahresvergleich mit knapp 10 Prozent im Plus. Der Rücksetzer vom bisherigen jahreshoch zum 20er-EMA könnte bei anhaltend hohen Energiepreisen eine ideale Einstiegsposition in einen Long-Trade sein.

Chart vom 16.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 32.04 USD





Meine Expertenmeinung zu CNP

Meinung: CenterPoint Energy, Inc. mit Hauptsitz in Houston, Texas, ist ein US-Energieversorgungsunternehmen, das sich mit Öl,- Gas- und Stromverteilung beschäftigt. Das Unternehmen bedient hauptsächlich Kunden in Arkansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Oklahoma und Texas. Nach dem Verlustjahr 2020 gab es 2021 wieder einen Gewinn. Die Dividendenrendite 2021 liegt bei 2.14 Prozent. Das bereits im Jahre 1882 gegründete Unternehmen meldete für das zweite Quartal Juni 2022 einen Gewinn von 0.31 USD je Aktie bei einem Umsatz von 1.9 Milliarden USD und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Die Prognose für das Gesamtjahr 2022 wurde leicht angehoben. Im vergangenen Monat haben sowohl Morgan Stanley als auch JPMorgan Chase ihre Kaufempfehlungen bestätigt.

Setup

Mögliches Setup: Für Trigger und Stopp Loss orientieren wir uns an der letzten Tageskerze und visieren als Kursziel das zuvor genannte Pivot- und Jahreshoch vom 12. September an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 1. November. Somit sind auch länger laufende Swingtrades möglich. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CNP.

Veröffentlichungsdatum: 17.09.2022

