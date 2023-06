Caterpillar: US-Konjunkturspritze IRA sollte den Kurs unterstützen!

Der Kurs von Caterpillar ist im Begriff, eine längere Konsolidierungsphase hinter sich zu lassen und neue Hochs zu etablieren. Im Vorfeld sollte dabei das All Time High von Ende Januar bei 266,04 US-Dollar getestet werden. Weiters sind Gewinnsteigerungen geplant, wodurch das erwartete KGV 2025 bei aktuell 11,83 liegt.

Caterpillar öffnete am 27. April die Bücher zum ersten Quartal 2023. Der amerikanische Baumaschinenhersteller hat dank hoher Nachfrage und Preisanhebungen seinen Gewinn gesteigert. Verantwortlich dafür war nicht zuletzt die US-Baubranche, die durch die Infrastrukturgesetze der Regierung zu höheren Ausgaben angeregt wurde. Das Baumaschinengeschäft von Caterpillar verzeichnete in Nordamerika ein Umsatzplus von 33 Prozent. Am vergangenen Mittwoch, dem 14. Juni, gab das Unternehmen eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende bekannt. Diese sollte um 8 Prozent auf 1,30 US-Dollar erhöht werden. Die Auszahlung erfolgt am 18. August 2023. Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar künftig 5,20 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 247,67 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2023) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 2,14 Prozent.

Zum Chart

Im übergeordneten Chartbild entwickelt sich der Kursverlauf von Caterpillar stufenförmig nach oben. Der letzte Anstieg um 177 Prozent erfolgte vom 20. März 2020 bis zum 8. Juni 2021. Unmittelbar danach setzte eine ausgedehnte Konsolidierungsphase ein, die bis zum 27. September 2022 andauerte und wo der Kurs von 246,69 US-Dollar wieder auf 160,60 US-Dollar gesunken ist. Der Inflation Reduction Act (IRA) vom August 2022 fungiert als Unterstützung der US-Wirtschaft und war ein Treiber für den Aktienkurs von Caterpillar bis Ende Januar 2023 (die Bezeichnung IRA täuscht über den eigentlichen Wirkmechanismus hinweg, wo die US-Wirtschaft beinahe in protektionistischer Weise profitieren sollte und die Senkung der Inflation kein Ziel darstellt). Aktuell ist eine steile Kurserholung im Gange, die auf eine Minikonsolidierung bis Anfang Juni 2023 folgt. Trotz der satten Kurssteigerungen erscheint die Aktie nicht überteuert. Bis in das Jahr 2025 ist eine Gewinnsteigerung von 24 Prozent geplant, wodurch das erwartete KGV auf aktuell 11,83 gesenkt wird. Wenn der IRA stärker wirkt als die Bremsung der Konjunktur aufgrund der derzeitigen Zinspolitik, sollte der Aktienkurs von Caterpillar neue Hochs etablieren.

Caterpillar Inc. (Tages Chart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

255,40 // 281,01 US-Dollar

Unterstützungen:

228,64 // 213,99 US-Dollar



Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Caterpillar bis auf 271,07 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MD3B6A) überproportional mit einem Omega von 7,86 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 25 % und dem Ziel bei 271,07 Euro (1,84 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 18.07.2023 eine Rendite von rund 86 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 225,92 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 66 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,29 zu 1, wenn bei 225,92 Euro (0,33 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD3B6A

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,05 – 1,11 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

270,00 US-Dollar

Basiswert:

Caterpillar Inc.

akt. Kurs Basiswert:

247,67 US-Dollar

Laufzeit:

19.01.2024

Kursziel:

1,84 Euro

Omega:

7,86

Kurschance:

+ 86 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



