Caterpillar - Auf den Breakout könnte eine dynamische Bewegung folgen!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: CAT

Rückblick: Caterpillar bietet Bau- und Bergbautechnik, Diesel- und Erdgasmotoren sowie industrieller Gasturbinen und Diesellokomotiven an. Die Aktie des Baumaschinenproduzenten konnte in den letzten Monaten mit dem EMA-20 nach oben laufen. In den letzten Wochen hat sich eine Widerstandslinie etabliert.

Meinung: Die Russland-Ukraine-Krise hat die globalen Rohstoffmärkte grundlegend verändert. Dies dürfte in den nächsten Jahren zu hohen Investitionen führen, wovon Caterpillar profitieren würde. Das Unternehmen macht gut 40 % seiner Umsätze im Bergbau sowie mit Maschinen für den Öl- und Gasmarkt. Die Aktie könnte in Kürze über die Trendlinie ausbrechen. Es ist gut möglich, dass wir danach einen dynamischen Anstieg sehen.

Chart vom 20.09.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 179.75 USD

Setup: Mit einem Breakout über die Trendlinie würden wir ein Kaufsignal bekommen, welchem man prozyklisch folgen könnte. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Caterpillar ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CAT

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

