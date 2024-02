Catalent: So schaut ein Doppelboden aus

Die Catalent-Aktie hatte im abgelaufenen Jahr zum einen mit hoher Volatilität, zum anderen mit der Etablierung eines Bodens zu tun. Dies ist auch zu Beginn dieses Jahres weitestgehend geglückt, sodass für 2024 eine solide Grundlage für einen mittelfristigen Trend geschaffen wurde.

Das in der Medizintechnik tätige US-Unternehmen Catalent hat im abgelaufenen Jahr im Bereich zwischen 31,45 und 31,80 US-Dollar an einer Trendumkehr gebastelt, diese präsentiert sich in Gestalt eines Zweifachbodens. Auch konnte die für den Abschluss notwendige Triggermarke um 50,00 US-Dollar erfolgreich überwunden werden, woraus sich nun eine klare Trendwende auf mittelfristiger Basis ableiten lässt. Ende 2021 notiert die Aktie noch bei 142,64 US-Dollar, aktuell sind es rund zwei Drittel weniger.

Reichlich Kurpotenzial

Im Vergleich zum Gesamtmarkt ist Catalent ein klarer Underperformer, der Sprung über das Niveau von rund 50,00 US-Dollar hat nun einen mustergültigen Doppelboden aktiviert und erlaubte es in einem ersten Schritt an rund 60,00 US-Dollar zuzulegen. Gelingt es demnach auch diese Hürde zu knacken, könnte Catalent die Verlaufshochs aus 2023 bei 74,49 US-Dollar ins Visier nehmen, mittelfristig sogar in den Bereich um 87,06 US-Dollar weiter zulegen. Aufgrund der steilen Rallye der letzten Tage sollte zuvor jedoch noch mit einer zwischenzeitlichen Konsolidierung gerechnet werden, diese endet im Idealfall um 50,00 US-Dollar. Nur tiefer sollte es nicht mehr gehen, dies würde nämlich Abwärtsrisiken in Richtung 42,74 und 31,45 US-Dollar verstärken.

Catalent Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

Tendenz:





Wichtige Chartmarken

Widerstände:

60,90 // 62,59 // 64,20 // 67,01 // 68,61 // 70,41 US-Dollar

Unterstützungen:

56,91 // 54,51 // 51,29 // 47,76 // 42,11 // 39,87 US-Dollar



Fazit:

Mittelfristig ausgerichtete Investoren erhalten die Chance auf einen Kursanstieg an die Vorjahreshochs bei 74,49 US-Dollar, was ein Long-Investment weiter sehr attraktiv erscheinen lässt. Die steile Rallye der letzten Tage dürfte in der aktuellen Form aber nicht fortgesetzt werden, was gewisse Abwärtsrisiken beinhaltet, zeitgleich aber auch die Chance auf einen günstigeren Einstieg bietet.

