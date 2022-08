Cashquote bei Institutionellen Investoren auf 20-Jahres-Hoch

Nicht nur viele Kleinanleger sondern auch Profi-Investoren wurden im ersten Halbjahr von der scharfen Korrektur an den Aktienmärkten sowie den sich eintrübenden Konjunkturaussichten überrascht. Lieferengpässe, die anziehende Inflation, schlechtere Refinanzierungsbedingungen und größere geopolitische Risiken ließen die Risikobereitschaft deutlich sinken. Inzwischen befinden sich die Erwartungen der Analysten für eine Verbesserung der globalen Unternehmensgewinne auf Rekordtief und auch die Wachstumserwartungen werden so negativ beurteilt wie nie zuvor.Besonders die spekulativen Segmente am Aktienmarkt verzeichneten in den zurückliegenden Monaten teilweise hohe Mittelabflüsse. In den Fonds liegt die Untergewichtung von Aktien auf einem ähnlichen Niveau wie zuletzt 2008. Besonders aus Europa haben sich internationale Strategen zurückgezogen. Im Gegenzug haben Vermögensverwalter ihre Cashquote deutlich auf ein 20-Jahres-Hoch ausgeweitet, um handlungsfähig zu bleiben.Insgesamt gesehen sind viele Fondsmanager seit einigen Wochen defensiver positioniert als zum Höhepunkt der globalen Finanzkrise 2008. Die Extremwerte bei den aktuellen Stimmungsumfragen könnten die Aktienmärkte aber auch stützen. Sollten die Kurse weiter steigen, geraten viele Vermögensverwalter in Performance-Rückstand und somit unter Zugzwang, ihre Aktienquote wieder zu erhöhen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.