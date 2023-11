Casey's: diese Aktie hat einen Lauf!

Breakout-Setup knapp unterm Allzeithoch!!

Casey’s (CASY) – ISIN US1475281036

Casey’s kauft 22 Convenience Stores in Texas!Rückblick

Die Casey’s-Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend und legte im Verlauf des vergangenen Halbjahresüber 16 Prozent zu. Im September erreichte das Wertpapier ein neues Allzeithoch. Im Oktober rutschte die Aktie unter den 50er-EMA und bildete dort ein neues Pivot-Tief. Die anschließende Base formiert die Grundlage unseres Breakout-Setups.

Casey’s-Aktie: Chart vom 10.11.2023, Kürzel: CASY, ISIN: US1475281036, Kurs: 275.19 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Casey’s ist die drittgrößte Convenience-Store-Kette in den Vereinigten Staaten (nach 7-Eleven und Circle K ) und die größte, die sich vollständig in amerikanischem Besitz befindet. Gleichzeitig ist das Unternehmen zur fünftgrößten Pizzakette in den USA aufgestiegen. Mit der Übernahme von 22 Stores des Wettbewerbers Lone Star soll die Marktposition im Bundesstaat Texas gestärkt werden. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten Jahre ist sehr positiv.

Mit dem zweifachen Bruch der Widerstandslinie haben wir ein aktives Kaufsignal vorliegen. Sofern es nach oben weitergeht, könnten wir nach passenden Intraday-Setups suchen. Die Absicherung könnte unter der Unterstützungslinie der letzten fünf Tageskerzen erfolgen. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move und erhalten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 11. Dezember, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Casey’s ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CASY

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2023

