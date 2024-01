Carl Zeiss Meditec: Rückkehr auf den Wachstumspfad!

Rückblick

Carl Zeiss Meditec ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Das Unternehmen trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Trotzdem gehörte die Carl Zeiss-Aktie 2023 zu den Verlierern. Im Dezember des Vorjahres machte die Aktie dann mit einem GAP-Up auf sich aufmerksam. Nach dem jüngsten Test des EMA-50 sahen wir ein weiteres Up-Gap.

Carl Zeiss hatte zuletzt aufgrund der verhaltenen Absatzentwicklung in China mit deutlichen Ergebnisrückgängen zu kämpfen. Mit der kürzlich vollzogenen Übernahme des niederländischen Herstellers Dutch Ophthalmic Research Center sollte der Augenheilkundespezialist nun aber in neue margenstarke Segmente vorstoßen können. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen wieder über den EMA-50 nach oben kämpfen. Mittlerweile schafften die Bullen den Sprung über die psychologisch wichtige 100-Euro-Hürde. Wenn es über das Juli-Hoch des Vorjahres hinaus geht, könnten die Bullen die Kursmarke im Bereich von 120 Euro ins Visier nehmen.

Mit dem Breakout über die 102-Euro-Marke haben wir bereits ein Kaufsignal bekommen und man könnte direkt einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Einstieg unterhalb von 98 Euro vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AFX

