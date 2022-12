Carl Zeiss Meditec-Calls mit 103%-Chance bei Kursanstieg auf 136 Euro

Die im MDAX gelistete Carl Zeiss Meditec-Aktie (ISIN: DE0005313704) konnte sich in den vergangenen Tagen vom kurzfristigen nach der Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 eingetretenen Kurseinbruch vom 9.12.22 auf bis zu 111,30 Euro wieder deutlich erholen. Mittlerweile notiert die Aktie wieder im Bereich von 126 Euro, wo sie sich auch vor dem Kursrückgang befunden hatte.

Wenn sich die positiven Erwartungen jener Experten erfüllen, die die Carl Zeiss Meditec-Aktie nach den über den Erwartungen liegenden Ergebnissen mit Kurszielen von bis zu 195 Euro (Hauck & Aufhäuser) zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs über weiteres Steigerungspotenzial verfügen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger in den nächsten Wochen bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder die 136-Euro-Marke, wo die Aktie zuletzt am 15.11.22 notierte, ins Visier nimmt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 130 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit Basispreis 130 Euro, Bewertungstag 15.3.23, BV 0,1, ISIN: DE000HB6KVM6, wurde beim Aktienkurs von 125,60 Euro mit 0,75 - 0,77 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 136 Euro, dann wird sich der handelbare Preis auf den inneren Wert des Calls auf etwa 1,16 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 117,055 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Mercedes Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 117,055 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW8BLC2, wurde beim Carl Zeiss Meditec -Kurs von 125,60 Euro mit 0,91 – 0,93 Euro taxiert.

Wenn die Aktie in nächster Zeit auf 136 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,89 Euro (+103 Prozent) erhöhen – sofern die Carl Zeiss Meditec -Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 106,747 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Carl Zeiss Meditec -Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 106,747 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG5VTE1, wurde beim Aktienkurs von 125,60 Euro mit 1,97 – 1,99 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Carl Zeiss Meditec -Aktie auf 136 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,92 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek