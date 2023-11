Carl Zeiss: Comeback der Aktie des Medizintechnikherstellers?

Rückblick

Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Medizintechnik-Anbieter. Carl Zeiss trägt mit Innovationen in der Augenheilkunde und Mikrochirurgie zum medizinischen Fortschritt bei. Trotzdem gehört die Carl Zeiss-Aktie zu den Verlierern des heurigen Börsenjahres. Nun sahen wir aber eine starke Gegenreaktion vom Jahrestief.

Carl Zeiss-Aktie: Chart vom 27.11.2023, Kürzel: AFX, Kurs: 87.42 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Die immer älter werdende Bevölkerung benötigt auch immer mehr medizinische Unterstützung. Dies sollte dem Medizintechnik-Konzern längerfristig in die Karten spielten. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Wochen wieder über den EMA-50 nach oben kämpfen. Die Konsolidierung der letzten Tage könnte nun den Bullen als Sprungbrett über die Abwärtstrendlinie dienen. Danach wäre eine dynamische Bewegung bis in den Bereich des Juli-Hochs nicht ausgeschlossen.

Bei Kursen über 88.00 Euro könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-50 vornehmen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in AFX

Veröffentlichungsdatum: 27.11.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

