PM 21Shares Research: Cardano auf dem Weg zur vollständigen Community-Governance

22. Februar 2024

Weekly Research Note KW 8

Cardano auf dem Weg zur vollständigen Community-Governance

Bitcoin bleibt im Kurs stabil

Polygons AggLayer verspricht Revolutionierung der Interoperabilität

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

In diesem Bericht gehen wir auf die aktuellen Inflationskennzahlen und die Entwicklungen rund um Cardano und Polygon ein. Beide sind sogenannte Skalierungslösungen, die in naher Zukunft wesentliche Upgrades erfahren dürften, die in der Krypto-Community für entsprechendes Aufsehen sorgen.

Wenige Wochen nach der Zulassung von Bitcoin Spot-ETFs in den USA beruhigt sich die Inflation im Land kaum: Im Januar fiel der Anstieg der Verbraucherpreise mit 3,1 Prozent höher aus als erwartet, was auch die Stimmung an der Börse beeinträchtigte. In der vergangenen Woche gingen die S&P 500 und Nasdaq Composite-Indizes um 0,42 bzw. 1,28 Prozent zurück. Auch die Industrieindikatoren, die häufig als Anzeichen für künftige Verbraucherpreise herangezogen werden, blieben hinter den Erwartungen zurück. Ein solcher Indikator ist die Empire State Manufacturing Survey, eine monatlich von der Fed durchgeführte Umfrage für die generelle Stimmung der verarbeitenden Industrie im Bundesstaat New York. Sie verzeichnete einen Rückgang von 2,4 Prozent. Auch der US-Erzeugerpreisindex, der die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen misst, stieg im Jahresvergleich auf 0,9 Prozent, was die Hoffnung auf eine Zinssenkung im März weiter dämpft.

Im Gegenzug stiegen die Renditen für zwei- und fünfjährige Staatsanleihen auf bisherige Jahreshöchststände, was auf eine sinkende Nachfrage aufgrund von Anlegern, die ihre Positionen im Vorfeld der bevorstehenden Sitzung des für Entscheidungen zur Geldpolitik zuständigen Federal Open Market Committee absichern, deren Protokoll am Mittwoch veröffentlicht wird, hindeutet. Die Renditen von Staatsanleihen werden häufig als Indikator für die Stimmung in Bezug auf alternative, risikoreiche Anlagen verwendet. Dazu gehören auch die elf seit Januar zugelassenen Bitcoin Spot-ETFs, die sich auch unter institutionellen Anlegern größter Beliebtheit erfreuen. Der Kurs von Bitcoin zeigte sich einstweilen der inflationären Unsicherheit gegenüber unbeeindruckt und bewegte sich über das Wochenende eng um die Marke von 52.000 Dollar, während die Neuzuflüsse am 14. Februar mit fast 18.000 BTC ihren Höhepunkt erreichten, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Flows von Bitcoin Spot-ETFs in den USA

Quelle: Glassnode

Cardano ist ein Open Source-Blockchainprojekt und eine sogenannte Blockchain der dritten Generation, mit der die Skalierbarkeit (d.h. die Erhaltung der Effizienz bei steigenden Nutzerzahlen) anderer Blockchains verbessert werden soll. Dazu verfolgt das Netzwerk verschiedene Ansätze, zu der ein Proof-of-Stake-Konsensmechanismus (Ouroboros), die Implementierung mehrschichtiger Architekturen und die Integration wissenschaftlicher Forschung gehören. Zugleich ist Cardano über den zugehörigen ADA-Token das nach Marktkapitalisierung achtgrößte Kryptoasset.

„Voltaire“ lautet der Namen der letzten Entwicklungsstufe der vom Cardano-Team entworfenen Roadmap, die sich – nach den Entwicklungsstufen „Goguen“ (Smart Contracts“) und „Basho“ (Skalierung“) – der Governance widmet. Ein Ziel ist die Steigerung der Dezentralisierung, die unter anderem mit neuen Governance- und Treasury-Ansätzen erreicht werden soll. Eine weitere, zu erwartende Änderung ist die sogenannte „Chang“-Hard Fork (eine Hard Fork ist eine grundlegende Protokolländerung, die eine völlig neue Blockchain entstehen lässt). „Chang“ ist zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2024 geplant und soll die Blockchain-Selbstverwaltung durch die Community vorbereiten, indem On-Chain Community-Konsensinstrumente geschaffen werden. Diese sollen durch eine eigene Community-Verfassung ergänzt und bis Ende des Jahres geschrieben und verabschiedet werden.

Bereits heute verfügt Cardano über ein rudimentäres Governance-System, in dem Nutzer das Recht zur Abstimmung über Verbesserungen und Upgrades erhalten, die das Netzwerkmanagement vorschlägt. Mit „Chang“ wird dieses Governance-Prinzip noch deutlich erweitert: Token-Besitzer (und damit auch Netzwerkteilnehmer) haben dann auch das Recht, selbst Verbesserungsvorschläge einzubringen. Das zweite Merkmal ist die vollständige Dezentralisierung: Die Netzwerkteilnehmer werden das Management von Input Output HK (IOHK, dem Entwicklerteam hinter Cardano) vollständig ersetzen. Um diese Entwicklung zu finanzieren, wird ein Treasury-System einen Teil aller Transaktionsgebühren einziehen, um Mittel für Entwicklungsaktivitäten bereitzustellen, die im Anschluss an den Abstimmungsprozess durchgeführt werden.

Auf der technischen Seite wird auf Cardano derzeit eine dritte Version der Programmiersprache Plutus getestet wird. Diese soll die Smart-Contract-Funktionalität verbessern, um Governance-Kontrollen, datenschutzorientierte Anwendungen und Skalierungslösungen zu erleichtern, die auf Cardano aufbauen. Plutus V3 soll dafür sorgen, dass Cardano nahtlos mit Ethereum und anderen Blockchains interagiert und ein wachsendes Transaktionsvolumen aufnehmen kann, wodurch die Cardano-Blockchain zu einer noch attraktiveren Plattform für Entwickler wird. Als Ergebnis dieser Neuerungen stieg der Kurs des ADA-Tokens im Wochenvergleich um über 12 Prozent, und auch das Transaktionsvolumen von Cardano hat aktuell den höchsten Stand seit Jahresanfang erreicht.

Abbildung 2: Transaktionsvolumen des Cardano-Netzwerkes

Quelle: Messari, CoinMetrics

Polygon ist eine Skalierungslösung für die Ethereum-Blockchain und soll deren Leistung und Skalierungsfähigkeit erhöhen, um eine bessere praktische Anwendung für Zahlungsnetzwerke, Trades oder andere Finanzdienstleistungen zu schaffen. Dazu nutzt Polygon auch AggLayer, eine zusätzliche Software-Ebene, mit der verschiedene Web3-Anwendungen und Layer 2-Lösungen zusammengeführt und für Nutzer in eine einheitliche Erfahrung überführt werden sollen (siehe Abbildung 3). Theoretisch würde dieser Schritt letztlich die Interoperabilität zwischen den an Polygon angeschlossenen Ketten verbessern, ohne die Souveränität der einzelnen Ketten zu beeinträchtigen.

AggLayer soll am 23. Februar auf dem Mainnet live gehen und würde damit Polygon von anderen Skalierungslösungen wie Optimism und Arbitrum abheben, die ebenfalls die Schaffung von Netzwerk auf Basis von Ethereum vereinfachen. Blockchains, die an Polygons AggLayer angeschlossen sind, hätten jedoch den Vorteil der einheitlichen Liquidität gegenüber der fragmentierten Situation bei anderen Lösungen. Denn das Hauptziel des AggLayers ist es, die Liquidität verschiedener verbundener Blockchains in einer aggregierten Schnittstelle zu kombinieren, um die Kapitaleffizienz und die Nutzererfahrung durch ein intuitiveres Design zu verbessern und Netzwerkeffekte zu verstärken.

Der Interoperabilitätsmechanismus von AggLayer kann auf zwei Bestandteile heruntergebrochen werden: Aggregation von Zero-Knowledge-Proofs (Null-Wissen-Beweise) für Liquiditätstransfers von allen angeschlossenen Ketten und Gewährleistung der Sicherheit für nahezu sofortige, atomare kettenübergreifende Transaktionen. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, erreichten die einzelnen aktiven Adressen von Polygon am 18. Februar ein Allzeithoch, als die native Währung MATIC im Wochenvergleich um 12,88 Prozent anstieg. Obwohl dieses neue Primitiv bereits vor dem Start für Aufregung rund um Polygon gesorgt hat, muss der Erfolg der Technologie in den kommenden Monaten erst noch unter Beweis gestellt werden.

Abbildung 3: Polygons einzigartige aktive Adressen haben einen neuen Höchststand erreicht

Quelle: Polygonscan

# # #

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen unter https://21.co und https://21shares.com/