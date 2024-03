Canopy Growth Corporation: Was für eine Zahl!

Eine mehr oder weniger aufregende Woche hat nun Canopy Growth hinter sich. Am Freitag gewann der Titel zwar 1,7 %. Allerdings verlor die Aktie innerhalb einer Woche mehr als -28 %. Das zeigt, in welche Richtung es für den Titel aktuell offenbar gehen wird. Denn auch die Bilanz seit 1. Januar ist alarmierend. Seither ging es für die Canopy Growth um sage und schreibe -79 % abwärts. Damit ist über die Cannabis-“Erfolgsstory” eigentlich alles gesagt.

Ihren Teil tragen allerdings immer noch die Analysten bei. Die sind der Ansicht, der Kurs könnte noch massiv steigen. Die Schätzungen liegen bei einem mittleren Kursgewinn von gut -23 %.

Wer wird bei dieser Aktie die Nase vorn haben?

So fragt sich, wer bei dieser Aktie am Ende richtig liegt? Denn die Analysten haben nicht vor, so zeigen es die vergangenen Wochen, schnell nach unten zu korrigieren.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Canopy Growth-Analyse von 03.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Canopy Growth jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Canopy Growth Aktie

Canopy Growth: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...