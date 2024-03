Cancom: Potenzieller Trendwendebereich!

Das abgelaufene Jahr war für den IT-Dienstleister Cancom eine kleine Katastrophe, wie es auch an der Kursentwicklung der Aktie zu beobachten war. Doch langsam und durch einen geschickten Strategiewechsel hat sich das Unternehmen für dieses Jahr deutlich besser positioniert und könnte wieder zum Liebling der Anleger werden. Charttechnisch tut sich auch einiges in Sachen einer Bodenbildung.

Das Rekordhoch markierte Cancom im November 2021 bei 64,80 Euro, doch der Kursanstieg über die mittelfristige Hürde von 57,30 Euro dauerte nur kurz an. Nur wenig später musste die Aktie Abschläge auf rund 48,80 Euro einstecken. Zu einem wahren Kursrutsch kam es dann im Frühjahr 2022, in der Folge sackte die Aktie auf insgesamt 23,04 Euro und damit fast auf den tiefsten Stand seit 2014 ab. Aber genau in diesem Bereich wird seit einigen Monaten eine volatile Bodenbildungsphase abgespielt, die das Potenzial zu einem mittelfristigen Trendwechsel besitzt.

Support sorgt für Trendwechsel

Auf einer untergeordneten Ebene verbessert sich das Chartbild seit Sommer letzten Jahres bei Cancom sichtlich, der markante Unterstützungsbereich um 25,40 Euro sorgt für steigende Kurse in der Aktie und befeuert dadurch den Aufbau einer mittelfristigen Trendwende. Aus dem Stand heraus wären nun Kursgewinne an 27,24 und darüber den EMA 50 auf Wochenbasis zu erwarten. Aus technischer Sicht stünde mittelfristig einem weiteren Kursanstieg an 32,02 Euro aus aktueller Sicht kaum etwas im Wege. Sollte jedoch die Unterstützung der letzten Monate um 25,40 Euro bärisch gekreuzt werden, müssten noch einmal Kursziele um 23,04 Euro auf der Unterseite für Cancom ausgerufen werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

26,92 // 27,40 // 27,92 // 28,82 // 29,36 // 29,94 Euro

Unterstützungen:

26,18 // 25,40 // 24,94 // 24,20 // 23,90 // 23,64 Euro



Fazit:

Offenbar hält die Unterstützung von 25,40 Euro, was sie verspricht. Kursgewinne an die aktuellen Jahreshochs von 30,60 Euro und darüber sogar an 32,02 Euro sind aus der charttechnischen Auswertung der Aktie durchaus möglich und können für den Aufbau von Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME948G genutzt werden. Durch die zusätzliche Neuausrichtung des Unternehmens könnten schon bald wieder erhöhte Mittelzuflüsse erfolgen und dadurch einen mittelfristigen Trendwechsel begünstigen. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau von 24,90 Euro vorläufig noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,15 Euro ergeben. Als Anlagehorizont müssen sich Investoren jedoch auf einige Monate einstellen.

WKN:

ME948G

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,33 - 0,35 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

23,1409 Euro

Basiswert:

Cancom SE

KO-Schwelle:

23,1409 Euro

akt. Kurs Basiswert:

26,66 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

0,87 Euro

Hebel:

7,6

Kurschance:

+ 145 Prozent

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.