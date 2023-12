Cancom: Bullen haben abgeliefert

Papiere des Finanzdienstleisters Cancom zeigen seit Ende letzten Jahres deutliche Bremsspuren in dem steilen Abwärtstrend und versuchen sich an dem Aufbau eines Bodens knapp oberhalb der Supportzone aus 2014. Sogar eine kleine Bärenfalle wurde Ende Oktober Verkäufern gestellt, diese mussten ihre Short-Positionen im Anschluss covern und führten dadurch zu einem deutlichen Anstieg der Aktie.

Nachdem Cancom bei 64,80 Euro Ende November 2021 seinen vorläufig letzten Höhepunkt markiert hatte, ging die Aktie in einen Sturzflug über, in der Folge summierten sich bis Ende 2022 Verluste auf 23,04 Euro. Nach einer Zwischenerholung an 35,10 Euro zu Beginn dieses Jahres wurden die Vorgängertiefs im weiteren Verlauf noch einmal einem intensiven Test ausgesetzt, inklusive eine Bärenfalle Ende Oktober. Danach allerdings schossen die Notierungen regelrecht in die Höhe, es könnte auch der diesjährige Abwärtstrend überwunden werden, wodurch der Mehrfachboden im Bereich von 23,00 Euro immer weiter Gestalt annimmt.

Für die nächsten Wochen und Monate haben sich Bullen bei Cancom eine vielversprechende Ausgangslage für weiter steigende Notierungen geschaffen, als nächstes Ziel dürfte sicherlich der EMA 200 bei 32,35 Euro in den Fokus der Investoren rücken. Um einen erfolgreichen Abschluss des Bodens zu gewährleisten, müssen allerdings Notierungen deutlich oberhalb von 36,00 Euro etabliert werden. Nur dies könnte eine mittelfristige Kaufwelle an 43,22 Euro auslösen. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 23,04 Euro eine recht starke Unterstützung, erst darunter werden fortgesetzte Verluste auf rund 20,00 Euro wahrscheinlich.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

30,22 // 31,00 // 31,40 // 32,35 // 33,16 // 34,00 Euro

Unterstützungen:

29,16 // 28,54 // 27,87 // 27,50 // 25,66 // 24,66 Euro



Fazit:

Bis zu einem nachhaltigen Abschluss des Bodens dürfte es bei Cancom in Abhängigkeit von den Zinsfantasien bei erhöhter Volatilität bleiben, aus dem Stand heraus besitzt das Papier jedoch Aufwärtspotenzial an den EMA 200 bei 32,35 Euro. Darüber könnten dann noch einmal die aktuellen Jahreshochs bei 35,10 Euro angesteuert werden, aber erst ein Ausbruch über 36,00 Euro dürfte mittel- bis langfristig orientierte Anleger in das Papier zurückkehren lassen. Aber selbst bei einem Anstieg an die aktuellen Jahreshochs ergibt sich durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DJ6JG1 bereits eine beachtliche Renditechance von 85 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei rechnerisch 1,06 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von 27,00 Euro allerdings wegen der zu erwartenden Volatilität nicht überschreiten, entsprechend ergibt sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 0,25 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DJ6JG1

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,52 - 0,57 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

24,6216 Euro

Basiswert:

Cancom SE

KO-Schwelle:

24,6216 Euro

akt. Kurs Basiswert:

29,72 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,06 Euro

Hebel:

5,2

Kurschance:

+ 85 Prozent

Börse Frankfurt



