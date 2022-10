Calima Energy startet Bohrprogramm mit fünf Bohrstellen im Projekt Brooks

Der australische Öl- und Gasproduzent Calima Energy (ASX: CE1, ISIN: AU000000CE10, WKN: A2DWL4) hat die Bohrprogrammplanung für das restliche Jahr 2022 bekannt gegeben. Im Fokus steht dabei das im kanadischen Alberta gelegene Projekt Brooks, wo bereits seit 2014 produziert wird. Das Programm soll dazu beitragen, die bestehenden Produktionsniveaus zu erhalten, die Reserven weiterzuentwickeln und den Aktionären weiterhin eine hohe Partizipation an den äußerst wirtschaftlichen Ölprojekten zu gewährleisten. Das aktuelle Vorhaben umfasst fünf Bohrstellen als Teile der Gemini Sunburst und Pisces Glauconitic Programme.

Im Gemini Sunburst Bohrprogramm hat letzte Woche ein neues Programm mit drei Bohrstellen begonnen (Horizontalbohrungen). Gemini 10 befindet sich auf dem gleichen Pad wie Gemini 3 und 9 und wird die Ölförderanlage 15-23 (zu 50% in Calimas Besitz) am Südende des Brooksfeldes beliefern. Gemini 11 und 12 sind Nachfolgebohrungen zur erfolgreichen Gemini 5 Vertikalbohrung in Q1 2022 und befinden sich auf dem gleichen Pad wie Gemini 5 und 8. Beide werden über die kürzlich fertiggestellte großräumige 19 km lange Pipeline auf Brooks an die eigene Ölförderanlage 2-29 angebunden. Die Sunburst Bohrungen sind konventionell, da keine Bruchstimulation notwendig ist. Bei gegenwärtigen Rohstoffpreisen wird bei diesen Förderquellen mit einer Amortisationsdauer von weniger als 12 Monaten gerechnet.

Im Pisces Glauconitic Programm, das am Anschluss an Gemini fortgeführt werden soll, sind Pisces 6 und 7 Nachfolgebohrungen (horizontal) zum sehr erfolgreichen Pisces 4, die ebenfalls in die Ölförderanlage 2-29 spät im letzten Quartal 2022 zugeführt werden sollen. Nach der Bruchstimulation soll die Spitze der Produktion aus den beiden Bohrstellen im ersten Quartal 2023 erreicht werden.

4 der 5 neuen Bohrstellen liegen in neu erworbenen Liegenschaften auf Brooks.

Die Produktion wurde mit einer durchschnittlichen Menge von etwa 4.160 Barrel Öläquivalent pro Tag wie prognostiziert sehr solide weitergeführt.

Bestehende Hedge-Positionen werden mit Ablauf des 31. Dezember 2022 glattgestellt.

Während Calima Energy auch im eigenen Montney Projekt in British Columbia die Entwicklung intensiviert, erreichte dort das LNG Canada Infrastrukturprojekt mit einer geplanten Anbindung an das Montney-Gas den Fertigstellungsstand von 65%. Anfang 2025 soll das Konsortialprojekt in Betrieb gehen.

Highlights

Folgende Abbildung veranschaulicht die Brooks Liegenschaft von Calima Energy:

Abb. 1: Das Brooks Projekt von Calima Energy im kanadischen Alberta (Quelle: Calima Energy)

Programmplanung Q1 2023

Nach Abschluss dieses Programmes plant das Unternehmen die nächsten Bohrprogramme auf den beiden produzierenden Projekten Brooks und Thorsby, die ab dem ersten Quartal 2023 beginnen könnten, immer mit dem Ziel, sich abschwächende Produktionsraten zu vermeiden bzw. diese schrittweise zu erhöhen.

Montney Projektupdate

Im dritten Calima Projekt Montney, das sich in British Columbia befindet und noch nicht zur Produktion gebracht wurde, wird derzeit ein überschaubares Winterprogramm 2022-23 geplant, um das Risiko für die Entwicklung weiter zu reduzieren und das Projekt für ein mögliches Joint Venture mit einem strategischen Partner vorzubereiten. Hierzu befindet sich das Unternehmen bereits in Gesprächen. In Verbindung mit einem Joint Venture wird ein möglicher Produktionsbeginn für Q1 2025 anberaumt. Dies läge zum gleichen Zeitpunkt wie die Inbetriebnahme des riesigen LNG Canada Infrastrukturprojekts, das aktuell zu 65% gebaut ist. Calima könnte wesentlich von der Gasanbindung profitieren, das aktuell von steigenden Rohstoffpreisen und erhöhtem Bedarf nach LNG Exporten aus Nordamerika positiv flankiert wird.

Die abschließende Abbildung zeigt die drei Öl- und Gasprojekte von Calima Energy in Kanada:

Abb. 2: Überblick über die Calima Energy Projekte (Quelle: Calima Energy)

