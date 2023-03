Calibre Mining setzt MEGA- Erfolgsserie fort!

Seit 2022 läuft die ‚Panteon‘-Story, die sich immer weiter vergrößert und sogar noch beschleunigt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

gut drei Jahre ist es her, als Calibre Mining (WKN: A2N8JP) auf ‚Panteon‘ innerhalb des ‚Limon‘-Minenkomplexes eine unglaubliche Erfolgssory begann und immer weiterschreibt. Seitdem konnten durch permanent gute Bohrergebnisse sogar schon 244.000 Unzen Gold in 800.000 Tonnen Erz mit durchschnittlich 9,54 g/t Gold zur ersten Mineral-Reserveschätzung hinzugewonnen werden. Aber wir gehen davon aus, dass die eigentliche große „Erfolgs-Geschichte“ gerade erst beginnt!

Denn genau das deuten die jüngsten Ergebnisse der ‚Step out‘-Bohrungen und neu gewonnenen Erkenntnisse an, die definitiv ganz nach dem Geschmack von Calibre Mining und seinen Aktionären sein sollten.

„Treffer versenkt“ – heißt es bei dem Spiel Schiffe versenken!

Volltreffer in den Bohrlöchern heißt es bei Calibre Mining!

Rund 2 km nördlich von ‚Panteon North‘ und damit genau dort, wo bereits zahlreiche Goldabschnitte mit ‚Bonanza‘-Gehalten gefunden wurden, konnten die neuesten ‚Step-out‘-Bohrungen erneut massiv auftrumpfen. Allen voran das Bohrloch LIM22-4736, mit seinen unglaublichen 17,45 g/t Au über 4,1 m, einschließlich 38,45 g/t Au über 1,8 m, das den sprichwörtlichen „Vogel abschoss“.

Massives Upside-Potenzial voraus!

Neben LIM22-4736 wurden bereits mehrfach wurden auf dem dortigen Goldkorridor rekordverdächtige Gehalte durchteuft, die allerdings noch längst nicht alle in der Reserven- und Ressourcenschätzung berücksichtigt wurden. Umso besser, wenn man gleich noch weitere hochkarätige Volltreffer im Petto hat, wie beispielsweise:

29,68 g/t Au über 4,3 m in Bohrloch LIM22-4724, welches dicht gefolgt wird vom Treffer LIM-22-4718, der mit 24,03 g/t Au über 2,0 m und 12,97 g/t Au über 1,1 m eindrucksvoll punktet.

Weitere hochgradige 12,18 g/t Au über 3,7 m und 11,57 g/t Au über 2,4 m ergeben sich aus Bohrloch LIM22-4717. Aber auch das Bohrloch LIM22-4705 mit seinen 6,14 g/t Au über 4,9 m, einschließlich 14,47 g/t Au über 1,8 m braucht sich nicht verstecken.

Und ‚last but not least‘ steuert das Bohrloch LIM22-4732 noch hervorragende 9,17 g/t Au über 1,1 m und 5,75 g/t Au über 1,5 m bei!

Absolut zufrieden mit den Ergebnissen und dem zukünftigen Potenzial ist auch Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre Mining, der sagte:

„Unsere Bohrkampagne 2022 war mit der Entdeckung des hochgradigen Goldausläufers ‚Panteon North‘, der sofort eine erste Mineralreserve von 244.000 Unzen Gold beisteuert, sehr erfolgreich. Ich bin ermutigt, dass unser Team entlang des ‚VTEM‘-Goldkorridors weiterhin hochgradige Bohrergebnisse findet, die das Potenzial für eine Vergrößerung der ersten Reserve bei ‚Panteon North‘ und für neue Entdeckungen aufzeigen. In Anbetracht der Überkapazitäten in unserer Anlage ‚Libertad‘ und unserer bewährten Betriebsstrategie können sich neue Entdeckungen entsprechend schnell auswirken.“

https://www.youtube.com/watch?v=XLnEZAc0TNY

Fazit:

Wie es scheint, hat das Explorationsteam von Calibre Mining (WKN: A2N8JP) wieder mal den richtigen „Riecher“ bewiesen und die Bohrköpfe an den richtigen Stellen angesetzt. Das für das laufende umfangreiche Bohrprogramm 2023 läuft bereits mit sechs Bohrgeräten. Zwei davon explorieren den Goldkorridor ‚Panteon‘ und vier Bohrgeräte sollen 60 Bohrungen in Nicaragua bohren, um dessen vielversprechenden Potenzial zu Leibe zu rücken.

Damit ist für weiterhin reichlich hochkarätigen Newsflow gesorgt, der die Aktien von Calibre durchaus weiter antreiben kann.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Grafiken und Bildquellen zu den jeweiligen Unternehmen sind von den Unternehmen. Introbild: stock-adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/