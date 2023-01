Calibre Mining mit Spitzenjahr! Rekorde und weiterhin glänzende Aussichten, soweit das Auge reicht!

Mit einer Rekordproduktion von 221.999 Unzen Gold und weiteren Meilensteinen auf seinen Projekten konnte der TOP-Goldproduzent Calibre Mining sein Geschäftsjahr 2022 beenden!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die hervorragenden Produktionszahlen der Minen des vergangenen Jahres in Nicaragua (49.854 Unzen Gold) und Nevada (11.440 Unzen Gold) katapultierten die Gesamt-Jahresproduktion auf 221.999 Unzen Gold!

Mit diesen hervorragenden Ergebnissen im Rücken schaut die Calibre Mining (WKN: A2N8JP)-Unternehmensleitung zu recht sehr zuversichtlich nach vorne. Denn gleich mit der Präsentation der Produktionszahlen wurden schon neue Produktionsziele und Produktionskosten prognostiziert, die Investorenherzen höherschlagen lassen. Denn schon für das laufende Jahr rechnet man mit einer konsolidierten Goldproduktion sowie deren Verkauf von 250.000 bis 275.000 Unzen. Die Produktionskosten sollten im Bereich von 1.000,- und 1.100,- USD je Unze rangieren, womit die Gesamtförderkosten (‚AISC’) im Bereich zwischen 1.175,- und 1.275,- USD erwartet werden!

Neben diesen allein schon imposanten Zahlen kann Calibre Mining aber auch noch auf viele weitere Meilensteine und Bohrergebnisse zurückblicken, die das Produktionswachstum beschleunigen werden. Diesbezüglich muss natürlich die Genehmigung für den Tagebau ‚Pavon Central‘ erwähnt werden, die im 2. Quartal 2022 erteilt wurde. Im direkten Anschluss daran wurden Kräfte gebündelt, um die Produktion vorzubereiten. Auch hier leistet das Calibre-Team wieder ganze Arbeit, weshalb der erste Abbau schon für das laufende Quartal geplant ist.

‚Eastern Borosi‘ in den Startlöchern!

Einen wichtigen Meilenstein kann Calibre zudem auf dem ‚Eastern Borosi‘-Projekt für sich vereinnahmen. Denn mit dem Erhalt der Genehmigung im vierten Quartal 2022 ist es möglich, den Abbau voraussichtlich schon im 2. Quartal dieses Jahres zu beginnen. Derzeit liegt der Vorbereitungsfokus auf dem Straßenausbau, der weiteren Erschließung der Grundstücke sowie der Anschaffung eines neuen Fuhrparks!

‚Panteon North‘ - auch hier geht richtig was!

Das ‚Panteon North‘ massig Potenzial besitzt, das war eigentlich schon immer klar. Aber die jüngsten Bohrergebnisse aus den Monaten September und Dezember aus dem ‚Limon‘-Komplex haben mit ihren 52,59 g/t Gold (Au) über 3,8 m und 43,09 g/t Au über 3,3 m sowie 22,47 g/t Au über 4,9 m und 17,80 g/t Au über 7,9 m sogar die größten Optimisten noch positiv überrascht und die Pessimisten verstummen lassen. Zudem wurde noch eine hochgradige Mineralisierung über 400 m identifiziert, die einen weiteren positiven Beitrag zur Ressourcen- und Reserven-Aktualisierung leisten wird!

Aber der guten Nachrichten noch nicht genug! So wurde nur 2,5 km nördlich entlang des geophysikalischen Korridors ‚Panteon‘noch eine neue hochgradige Goldzone entdeckt, mit massivem Potenzial! Das Beweisen direkt die ersten Bohrungen, die mit 11,61 g/t Au über 9,3 m inklusive 23,93 g/t Au über 1,7 m und 15,34 g/t Au über 3,9 m auf sehr hochgradige Gehalte stießen.

Auch der Nevada-Joker sticht!

Neben der erfreulichen Produktionsentwicklung der ‚Pan‘-Mine in Nevada wird auch immer mehr das umliegende Potenzial deutlich, was die Bohrergebnisse mit 3,35 g/t Au über 18,3 m, 0,82 g/t Au über 10,7 m oder 0,80 g/t Au über 47,2 m eindeutig unterstreichen.

Den Wachstumsturbo nochmals beschleunigen werden die höhergradigen Zonen eines „Zufuhrsystems“ eines neuen ‚Carlin‘-Trends in der Tiefe des ‚Gold Rock‘-Projekts. Hier stechen Ergebnisse mit beispielsweise 6,8 g/t Au über 4,6 m und 6,6 g/t Au über 5,8 m besonders hervor.

Mit geschickten Investitionen zum nächsten Level!

Um Calibre Mining und auch die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens auf das nächste Level zu hieven, wird man im laufenden Jahr auch wieder gezielt Investieren. Geplant sind Investitionen zwischen 55 und 65 Mio. USD in Wachstum und 25 bis 30 Mio. USD in die Exploration der Spitzenprojekte!

Seinen Stolz auf seine tolle Mannschaft brachte Darren Hall, President & Chief Executive Officer von Calibre, mit den Worten zum Ausdruck:

„Das Team hat im Jahr 2022 das dritte Jahr in Folge eine Rekordproduktion erzielt, was uns für ein weiteres Produktionswachstum von 20 % im Jahr 2023 gut positioniert. Starke Cashflows treiben Calibres organische Wachstumsstrategie weiter voran, während wir die Erschließung von ‚Pavon Central‘ und ‚Eastern Borosi‘ für die Produktion im Jahr 2023 vorantreiben und uns für eine weitere sortimentsbedingte Produktionssteigerung rüsten.“

Fazit:

Die Explorationsinvestitionen, bei denen gleich mehrere Bohrgeräte im Anlagenportfolio im Einsatz sind, werden weiterhin interessante Ergebnisse präsentieren. Zudem gehen wir davon aus, dass die hochgradige Goldentdeckung bei ‚Panteon North‘ sowie der geophysikalische ‚VTEM‘-Korridor, der nördlich von ‚Panteon‘ im ‚Limon Complex‘ verläuft, erweitern wird. Die starken Bohrungen zeigen eindeutig das riesige Expansionspotenzial der ‚Pan‘-Mine in Nevada sowie beim ‚Gold Rock‘-Projekt, wo die Bohrungen auf das Potenzial eines hochgradigen, ‚Carlin‘-artigen ‚Feeder‘-Systems in der Tiefe hinweisen.

Zudem setzt Calibre Mining (WKN: A2N8JP) seine Integration der Nachhaltigkeitsinitiativen im gesamten Unternehmen fort und bringt deshalb die bereits angekündigte Fünf-Jahres-Strategie auf den Weg, was allen Stakeholdern positive und nachhaltige Vorteile bietet.

Mit seiner 20 %igen Produktionssteigerung, dem hohen freien Cashflow sowie den bedeutenden Explorationserfolgen hat Calibre Mining die Weichen für ein transformatives Jahr 2023 exakt gestellt. „On top“ kommen noch die jüngsten hochgradigen Goldentdeckungen, die noch nicht in der mehrjährigen Strategie zur Produktionssteigerung enthalten sind. Die Aussichten könnten also kaum besser sein, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass dieses Jahr ein gutes Edelmetalljahr werden sollte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Grafiken und Bildquellen Calibre Mining.

