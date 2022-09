C.H. Robinson Worldwide – Die Bullen könnten diesen Pullback als Einstiegsgelegenheit nutzen!

Weitere Suchergebnisse zu "C.H. Robinson Worldwide":

Symbol: CHRW ISIN: US12541W2098



Rückblick: C.H. Robinson Worldwide ist ein international tätiges Logistikunternehmen, welches mit zahlreichen Transportunternehmen weltweit zusammenarbeitet. Die Aktie bewegte sich in den letzten Monaten eher seitwärts. Mit dem Überwinden der gleitenden Durchschnitte EMA-20 und EMA-50 im Juli, konnte das Papier des Logistikers im August aus der Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen. Aktuell sehen wir die Korrektur dieser Performancephase.

Meinung: Der Logistiker bietet nicht nur den reinen Transport an, sondern auch die Auswahl des passenden Transportunternehmens und des besten Transportweges (Straße, Bahn, See oder Luftweg) oder auch die günstigste Kombination der verschiedenen Möglichkeiten. Gerade in Zeiten der weltweiten Lieferkettenprobleme sind die Dienstleistungen von C.H. Robinson gefragt. Die Aktie zeigte nach einer Performance-Phase einen Rücksetzer. Im Bereich des EMA-20 konnte sich das Papier nun aber stabilisieren. Es ist gut möglich, dass die Bullen nun wieder das Ruder übernehmen.

Chart vom 02.09.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 115.36 USD



Setup: Bei rund 115 USD könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Der Stopp ließe sich nach dem Entry unter dem letzten Pivot-Tief, unter dem EMA-20 platzieren.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CHRW



