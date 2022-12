COP15 könnte immense Auswirkungen auf die Kapitalallokation haben

Lorenzo Bernasconi, Head of Environmental and Climate Solutions, Lombard Odier Investment Managers (LOIM):



Das Hauptziel der COP15 ist die Verabschiedung des globalen Rahmens für die biologische Vielfalt nach 2020, um den Verlust der biologischen Vielfalt bis 2030 aufzuhalten und umzukehren. Es wird erwartet, dass die Regierungen bis zum Ende des Jahrzehnts 21 Ziele und 10 Meilensteine festlegen, die von der Wiederherstellung und Erhaltung von Arten bis zur Reduzierung der Umweltverschmutzung auf ein sicheres Niveau reichen. Die Internationale Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen (IUCN) stellt fest, dass die Erreichung dieser Ziele wahrscheinlich Investitionen in Höhe von mindestens 200 Milliarden US-Dollar pro Jahr erfordern würde.



Naturbasierte Lösungen sind zu einem Drittel der Schlüssel der für die Erfüllung des Pariser Abkommens erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen, was den engen Zusammenhang zwischen dem Verlust der biologischen Vielfalt und dem Klimawandel verdeutlicht. Während jedoch in den letzten Jahren eine Reihe globaler Zusagen zur Emissionsreduzierung gemacht wurden, haben politische Vereinbarungen, die auf die Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und des Naturkapitals im weiteren Sinne abzielen, bisher weniger Beachtung gefunden.

Politische Veränderungen beeinflussen Anlagestrategien

Politische Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung des Naturkapitals wurden in diesem Jahr entweder gesetzlich verankert oder vorangetrieben, auch wenn der Klimawandel die Nachhaltigkeitsagenda weiterhin dominiert. Es ist hilfreich zu verstehen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden, um zu bestimmen, was von der COP15 erwartet wird. So hat die Europäische Union (EU) im Juni 2022 ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur vorgeschlagen, mit dem 80 % der geschädigten Lebensräume wiederhergestellt und der Einsatz von Pestiziden um 50 % reduziert werden soll. Es ist ein Schlüsselelement der Biodiversitätsstrategie der EU und ein wichtiger Motor für die Nachfrage nach Investitionen, die auf die Integration der Natur in städtische Gebiete ausgerichtet sind. Die drei Themen, mit denen sich die Naturpolitiker beschäftigen, sind Plastik, Wasser und Entwaldung.



Die wichtigsten Architekten des Pariser Abkommens haben die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, ein globales Abkommen für die biologische Vielfalt zu schließen, das ebenso ehrgeizig, wissenschaftlich fundiert und umfassend ist wie die bekannte Verpflichtung zum Klimawandel. Ein detaillierter Pakt wie das Pariser Abkommen bietet der Privatwirtschaft eine Reihe gemeinsam vereinbarter Ziele, an denen sie ihre Kapitalströme ausrichten kann. Ein ähnliches Engagement für den Erhalt und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt würde den Anbietern von Lösungen im Privatsektor eine bedeutende Wachstumschance bieten und einen Rahmen für ihre Tätigkeit schaffen.



Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der Privatsektor eine wichtige Rolle bei der Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt spielen wird, da dieser als ein großes Unternehmensrisiko anerkannt ist. Unternehmen und Investoren haben die Möglichkeit, eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Lebensmittelproduktion und der Verbrauchsmuster zu spielen, um nachhaltige, neue Lebensmittelsysteme zu schaffen. Auf der COP15 wird der Privatsektor wahrscheinlich - und zu Recht - als entscheidend für die Formulierung und Umsetzung des globalen Rahmens für die biologische Vielfalt nach 2020 angesehen.



Die COP15 hat das Potenzial, einen wichtigen Meilenstein beim Übergang zu einem CLIC®-Modell zu erreichen. Das CLIC®-Modell steht für Circular, Lean, Inclusive and Clean. Dieser Übergang verändert die Risiko- und Renditedynamik in allen Sektoren und Anlageklassen grundlegend und wird sich in Schlüsselbereichen des Systemwandels in den Bereichen Energie, Materialien sowie Land und Ozeane vollziehen, wobei die Bepreisung von externen Effekten des Kohlenstoffs als Wegbereiter fungiert. Dieser Übergang verändert die Weltwirtschaft radikal, einschließlich der Art und Weise, wie Unternehmen Geschäfte machen und wie der Einzelne konsumiert, was Risiken und Chancen für Investoren mit sich bringt. Unternehmen, die sich auf diesen Wandel einstellen, werden von erheblichen Wettbewerbsvorteilen und Wachstumschancen profitieren. Diese Vorteile werden durch politische Maßnahmen, wie sie auf der COP15 erwartet werden, noch verstärkt. Sollte der Gipfel zu einem Pariser Abkommen über die biologische Vielfalt führen, werden die Auswirkungen auf die Kapitalallokation erheblich sein.

