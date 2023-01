CO2-Investing: Jetzt mit besichertem ETC

Ein Weg, um als Investor auf die Transformation zu einer emissionsärmeren Wirtschaft zu setzen, sind CO2-Zertifikate: Je höher der Preis für CO2-Emissionen, desto größer der Anreiz für Verschmutzer (Käufer der Rechte), erneuerbare Energien zu nutzen und für Lösungsanbieter (Verkäufer) zu forschen und auszugleichen. Aufgrund der geringen Korrelation mit den traditionellen Asset-Klassen sind CO2-Emissionsrechte auch ein interessantes Instrument, um Portfolios zu diversifizieren. Dennoch müssen die konjunkturellen und die politisch-regulatorischen Preissensitivitäten von CO2-Emissionsrechten vor einer Investition in entsprechende Finanzinstrumente verstanden werden.

EUA Futures an der ICE als Basiswert des besicherten ETCs

Die SG bietet unter der ISIN DE000ETC0001 einen ETC (Exchange Traded Commodity) an, der sich auf den EUA-Futures-Kontrakt (European Allowances) an der Terminbörse ICE bezieht (theice.com) und jeweils den nächsten Dezember-Kontrakt abbildet. Wie bei physisch lieferbaren Rohstoffen ist auch die Preisbildung von EUA-Futures nicht erwartungsfrei, weshalb Anleger die Terminkurve im Blick behalten müssen, denn sie gibt gerade längerfristig orientierten Anlegern Aufschluss über Rollkosten (wenn die Preise mit den Laufzeiten ansteigen, „Contango“) oder Rollgewinne (wenn die Preise mit den Laufzeiten sinken, „Backwardation“). Für das jährliche Rollieren erhebt die SG eine Berechnungsgebühr von 3,5 Prozent p.a., dazu kommen 0,5 Prozent p.a. Besicherungsgebühr – gerade bei längeren Anlagehorizonten werden die Kosten relevant, da dieses Asset keine laufenden Erträge generiert.

So funktioniert die Besicherung

Rechtlich betrachtet sind ETCs wie auch Zertifikate Schuldverschreibungen; im Gegensatz zu einem Investmentfonds übernehmen Anleger also grundsätzlich ein Emittentenrisiko, da es sich nicht um Sondervermögen handelt. Die SG minimiert bei Ihren ETCs dieses Emittentenrisiko durch eine Besicherung (de facto sogar eine Übersicherung) der gesamten ausstehenden Position auf einem Treuhandkonto (hier bei BNY Mellon). Dieser Sicherheiten-Pool muss bei steigenden Preisen permanent aufgestockt werden, sodass Anleger auch im theoretischen Fall einer Zahlungsunfähigkeit noch ausgezahlt werden können.

ZertifikateReport-Fazit: Die EUA-ETCs eignen sich grundsätzlich für erfahrene Anleger, die entweder von steigenden Preisen der CO2-Emissionsrechte profitieren oder Ihre Asset Allocation diversifizieren wollen. Smarte Anleger handeln während der Handelszeiten des EUA-Futures (von 8 bis 18 Uhr Frankfurter Zeit), dann sollte die Geld-Brief-Spanne auch beim ETC am engsten sein.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den ETC auf den EUA-Futures-Kontrakt oder von Anlageprodukten auf den ETC EUA-Futures-Kontrakt dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen