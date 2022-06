CEZ a. s.: Atomkraft-Boom in Tschechien

Weitere Suchergebnisse zu "CEZ":

Währungsrisiko tschechische Krone? CEZ übernimmt Herstellern für Transportbehälter von Brennelementen. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: CEZ ISIN: CZ0005112300

Chart vom 23.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 1158 Kč

Rückblick: Die Aktie des Stromversorgers aus Prag konnte in den vergangenen sechs Monaten gut 39 Prozent zulegen. Die Umkehrkerze vom Donnerstag zeigt, dass es bald wieder weiter nach oben gehen könnte.





Meine Expertenmeinung zu CEZ:

Meinung: Das Unternehmen, das zu 70 Prozent dem tschechischen Staat gehört, übernimmt den Skoda JS aus Pilsen (Plzen), einen Hersteller von Transportbehältern für Brennelemente, der bisher dem russischen Maschinenbauunternehmen OMZ gehört. CEZ betreibt selbst die Kernkraftwerke in Atomkraftwerk Temelin und Dukovany nahe der Grenze zu Deutschland beziehungsweise Österreich. Die Anlagen stehen in der Kritik, weil die Sicherheitsstandards wohl nicht dem westeuropäischen Niveau entsprechen. In unserem Nachbarland setzt man voll auf Kernkraft, auch um den Strom dann Richtung Westen und Süden zu exportieren. Zum Thema Währungsrisiko ist zu sagen, dass die tschechische Krone gegenüber dem Euro in den vergangenen Jahren meist an Wert gewonnen hat.

Mögliches Setup:

Setup: Da die Risikospanne im Verhältnis zum Kurspotential relativ groß ist, wünschen wir uns noch ein paar kleinere Tageskerzen vor dem Trigger und schauen nach attraktiven Intraday-Setups. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CEZ.

Veröffentlichungsdatum: 23.06.2022

