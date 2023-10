CEO von BlackRock, Larry Fink, hat keine Angst vor einer Rezession in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Larry Fink, der CEO von Blackrock, äußerte kürzlich seine Meinung zu den Zinssätzen für zehnjährige Anleihen aufgrund der bestehenden Inflation. "Ich glaube, dass wir aufgrund der anhaltenden Inflation Zinssätze von mindestens 5 Prozent oder höher für zehnjährige Anleihen sehen werden", sagte er bei einer Veranstaltung in Berlin. Er betonte, dass wir die strukturelle Inflation, die durch Veränderungen in der geopolitischen Landschaft ausgelöst wird, unterschätzen.

Früher hatten auch andere Wall-Street-Manager vor den Risiken höherer Zinsen und Anleiherenditen gewarnt. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, äußerte die Befürchtung, dass die US-Leitzinsen im schlimmsten Fall bis auf 7 Prozent steigen könnten. Bill Ackman von Pershing Square Capital prognostizierte eine Rendite von 5 Prozent für 30-jährige Staatsanleihen.

Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen erreichte in der letzten Woche 4,68 Prozent, den höchsten Stand seit 2007. Dieser Anstieg wurde in diesem Jahr durch die aggressiven Zinsschritte der Federal Reserve vorangetrieben. Darüber hinaus haben steigende Ölpreise Ängste vor anhaltender Inflation wieder angefacht.

Larry Fink räumte ein, dass eine Wiederholung der Hyperinflation der 1970er Jahre, als die USA zweistellige Inflationsraten verzeichneten, unwahrscheinlich sei. Er erklärte: "Ich war in den späten 70er Jahren ein junger Anleihenhändler, als wir eine Hyperinflation erlebten. Ich glaube nicht, dass wir auch nur annähernd eine Inflation wie in den 70ern sehen werden."

Dennoch betonte er, dass wir uns in einer Zeit des Wandels befinden, sei es der Übergang von Deflation zu Inflation oder geopolitische Veränderungen. Die Fragmentierung von Lieferketten habe gerade erst begonnen.

Fink fügte hinzu, dass die US-Wirtschaft nach wie vor dynamisch sei, und eine mögliche Rezession, wenn sie eintreten sollte, wahrscheinlich erst im Jahr 2025 kommen werde. Er erklärte, dass die Auswirkungen hoher Zinssätze in den USA viel Zeit benötigen, um sich auf die Wirtschaft auszuwirken. Er sagte: "Und was auch immer die Rezession sein wird, sie wird relativ mild ausfallen. Ich mache mir also keine allzu großen Sorgen."

Stattdessen sieht er den Fachkräftemangel als eines der größten Risiken für die US-Wirtschaft, da dies die Federal Reserve dazu zwingen könnte, eine straffe Geldpolitik länger aufrechtzuerhalten. Die Nachfrage nach Arbeitskräften dürfte aufgrund von Investitionen und Stellen, die durch Regierungsinitiativen geschaffen werden, steigen.

"Falls erforderlich, könnte eine Rezession notwendig sein, um die Nachfrage nach Arbeitskräften zu dämpfen", fuhr Fink in Berlin fort. "Ich denke, das wird eine der Herausforderungen für die Vereinigten Staaten sein."

Wie sehen die großen Indizes wirklich aus?

Bis auf den DAX sehen wir bei den beiden großen aus den USA, dem Dow Jones und dem S&P 500 noch einige charttechnische Risiken, die erst ausgeräumt werden müssen. Falls nicht, müssen wir mit einem empfindlichen Abverkauf rechnen.

