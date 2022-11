Bundestag beschließt Haushalt für 2023

Der Bundestag hat in dieser Woche den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. FDP-Haushaltsexperte Frank Schäffler machte in seinen Reden die Schwerpunkte deutlich. „Wir haben einen Etat vorgelegt, der ein sehr hohes Investitionsvolumen hat. 62 Prozent des Etats sind Investitionen“, so der Liberale in der Debatte zum Etat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Mit Blick auf die Energieversorgung in Deutschland sprach sich Schäffler dafür aus, wieder stärker darüber zu diskutieren, fossile Energien durch Kernkraftwerke zu ersetzen.



In der Debatte um den Etat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hob der Liberale die Bedeutung der Marktwirtschaft für die Ernährungssicherheit hervor. Landwirte seien Unternehmer, daher müssten die Wettbewerbs- und Standortbedingungen für die Landwirtschaft in Deutschland im internationalen Wettbewerb betrachtet werden.