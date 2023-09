Bundestag berät Haushalt 2024

„Wir steigern die Ausgaben für Investitionen in noch nie dagewesener Weise.“







Der Bundestag hat in dieser Woche in erster Lesung den Haushalt für das Jahr 2024 beraten. Im kommenden Jahr sind Ausgaben in Höhe von rund 445 Milliarden Euro vorgesehen. FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler machte in seiner Rede zum Etat des Bundesumweltministeriums deutlich, dass die Zeit der Aufwüchse zu Ende ist und jetzt Prioritäten gesetzt werden müssen. Exemplarisch hob er ein Projekt zur Hebung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee hervor. In der Debatte zum Etat des Bundesverkehrsministeriums stellte Schäffler die Investitionen in die Infrastruktur heraus. „Wir steigern die Ausgaben für Investitionen in noch nie dagewesener Weise. Mit 22 Milliarden Euro wird die Investitionslinie für Straße, Bahn und Wasserstraße ausgebaut. Das sind 3,2 Milliarden Euro mehr als im letzten Jahr. Im Vergleich zu 2019, also mit den Investitionen vor der Krise, beträgt der Aufwuchs sogar 7,5 Milliarden Euro. Daran sehen Sie: Wir investieren tatsächlich in die Zukunft“, so der Abgeordnete. In seiner Rede zum Etat des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung mahnte Schäffler vor dem Hintergrund der Welternährungslage zur Fokussierung. „Preiswerte Nahrung zu produzieren, gute Produkte zu produzieren, als Unternehmer tätig zu werden, das sind eigentlich die Aufgaben der Landwirtschaft in diesem Land“, so der Liberale.