Bundesregierung spannt Abwehrschirm über 200 Mrd. Euro auf

Die Lage erfordert erneut eine konsequente Antwort: Mit einem umfassenden Abwehrschirm werden die steigenden Energiekosten und die schwersten Folgen für Verbraucher und Unternehmen abgefedert. Neben der Strompreisbremse wird die Bundesregierung eine Gaspreisbremse einführen. Für den Abwehrschirm stellt die Bundesregierung umfangreiche Finanzmittel in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro zur Verfügung, wobei die fiskalischen Reserven Deutschlands weiterhin nicht ausgeschöpft werden, um stets Handlungsfähigkeit zu erhalten. Für den Bundeshaushalt wird daher ab dem nächsten Jahr weiter mit der Regelgrenze der Schuldenbremse geplant.



Die deutschen Bundesanleihen werden so weiterhin das höchste Vertrauen der Finanzmärkte genießen. „Wichtig bleibt: Es müssen alle Atomkraftwerke weiterlaufen – auch im Emsland. Bei kürzlich stillgelegten Kraftwerken muss ein Wiederanfahren geprüft werden. Darüber hinaus ist die Einhaltung der Schuldenbremse fiskalisch von hoher Bedeutung“, erläutert Christian Sauter. „Die Maßnahme ist leider notwendig, die Lage erfordert eine konsequente Antwort“, sagt der FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler. „Mit dem Abwehrschirm entlastet die Bundesregierung die Breite: Kleine und mittelständische Unternehmen, Familien, Selbstständige, Azubis, Studierende und Rentner. So erhalten wir Wirtschaftskraft, Innovationsstärke und Arbeitsplätze“, so Arbeitsmarktpolitiker Jens Teutrine.