Bundesrechnungshof warnt bei 49-Euro-Ticket

Der Bundesrechnungshof (BRH) warnt den Bund in einem Gutachten davor, bei der Einführung des 49-Euro-Tickets teure Kompromisse mit den Ländern einzugehen. Nach den Vorstellungen der Behörde sollte der Bund solange kein Geld mehr für den Nahverkehr überweisen, bis ein Modernisierungs- und Ausbauplan vorliege, der klare Ziele für den Nahverkehr festlege. Das 49-Euro-Ticket ist als Nachfolger des Neun-Euro-Tickets im Gespräch, das von Juni bis August dieses Jahres Entlastung für Vielfahrer und neue Kunden für den ÖPNV bringen sollte.Damit sich die Länder an den Kosten dafür beteiligen fordern sie vom Bund mehr Geld für den ÖPNV. Dieses stellt der Bund mit den sogenannten Regionalisierungsmitteln zur Verfügung. Bis 2030 sollen insgesamt 17 Milliarden Euro an die Länder überwiesen werden, davon eine Milliarde Euro noch in diesem Jahr. Die Länder seien jedoch kaum in der Lage, diese eine Milliarde Euro noch in diesem Jahr zweckentsprechend zu verausgaben, kritisiert der BRH in seinem Gutachten.Für den FDP-Haushaltspolitiker Frank Schäffler ist das Gutachten ein Alarmsignal. „Wir sollten das Gutachten ernst nehmen", sagte Schäffler dem Handelsblatt. „Der Bund zahlt an die Länder und weiß am Ende nicht, was mit dem Geld geschieht."