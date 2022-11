„Der Bund muss für bezahlbare Energiepreise sorgen“

Das Recycling von Stahlschrott ist nach Einschätzung des heimischen FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler (Bünde) ein wichtiger Beitrag für die Rohstoffversorgung in Deutschland. Weiter explodierende Strom- und Gaspreise in Europa stellten die gesamte Stahlrecyclingbranche indes vor große Herausforderungen. Die ehrgeizigen Ziele in Bezug auf Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft gerieten zunehmend in Gefahr, sagte Schäffler nach einem Gespräch mit Spitzenvertretern der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (BDSV, Düsseldorf) in Herford. Eingeladen zu dem Termin hatten die Geschäftsführer der Wachtmann Rohstoffhandel GmbH, Andreas Wachtmann und Michael Diekmann.



Wenn die vor- und nachgelagerten Lieferanten bzw. Abnehmer ihre Prozesse aufgrund von Mangel an Erdgas und horrenden Strompreisen drosseln, habe dies massive Auswirkungen auf die Stahlrecyclingbranche, warnte BDSV-Hauptgeschäftsführer Thomas Junker. Geschäftsführer Diekmann bestätigte, dass derzeit am Standort Herford weniger Schrott angeliefert werde. Auch bei der Altauto-Entsorgung gebe es aktuell spürbar Rückgänge. Sollte die Politik nicht schnell handeln, könnte dies den nachhaltigen Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten.



Schäffler zeigte Verständnis für die Sorgen der Branchenvertreter und versprach, deren Forderungen im Rahmen seiner Möglichkeiten im Bundestag zu unterstützen. Für ihn sei klar, dass der Bund für bezahlbare Energiepreise in Deutschland sorgen müsse, so der der FDP-Politiker. Dies könne nur durch eine „All-in-Strategie auf der Angebotsseite“ erreicht werden. Schäffler: „Die Kernkraftwerke müssen am Netz bleiben, damit vor Ort der Strom bezahlbar bleibt“.