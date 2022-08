Bulle oder Bär? Ausblick auf das zweite Börsen-Halbjahr 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Verbio Vereinigte Bioenergie":

Das erste Halbjahr des laufenden Börsenjahres verlief holprig. In vielen Depots hagelte es wenig verwunderlich Verluste. Richard Dobetsberger und Christian Scheid kamen recht unbeschadet durch die Korrektur - ihre Top-wikifolios notieren nahe Allzeithoch.

Mit seinem wikifolio UMBRELLA konnte Dobetsberger auf Jahressicht eine Performance von 12,8 Prozent generieren, während DAX oder auch Nasdaq 100 trotz der jüngsten Erholung immer noch 12 Prozent im Minus liegen. Frühzeitig hat der Trader hier auf Rüstungsaktien wie Rheinmetall oder Lockheed Martin umgestellt und derart auch in dieser schwierigen Zeit eine ansprechende Rendite erzielt. Dobetsberger hat aber nicht nur 2022 gezeigt, dass man auch im Bärenmarkt Geld verdienen kann, er ist seit 2012 auf wikifolio.com mit von der Partie. Seither kommt UMBRELLA auf eine durchschnittliche Performance von 33,5 Prozent pro Jahr.

Christian Scheid ist mit seinen wikifolios ebenfalls ein Urgestein auf der Social-Trading-Plattform. Die langjährige Erfahrung hat dem Finanzjournalisten und Trader im laufenden Jahr sicherlich gute Dienste geleistet. Er liegt mit seinem wikifolio Special Situations long/short auf Jahressicht zwei Prozent im Plus und hat damit die Indizes ebenfalls deutlich geschlagen. In seinem wikifolio befinden sich vorrangig europäische Aktien, etwa der österreichische Highflyer AT&S oder auch der Biokraftstoffhersteller Verbio . Scheid traut der Verbio-Aktie offensichtlich noch einiges zu: „(...) Jüngst stellte Minister Robert Habeck eine Ausweitung der Biogaserzeugung in Aussicht. Sollten die Pläne umgesetzt werden, dürfte Verbio zu den Profiteuren zählen. Der Bioenergie-Spezialist produziert unter anderem Biomethan, wobei der Konzern hierzu ausschließlich Schlempe – ein Reststoff der Bioethanolproduktion – sowie Stroh einsetzt. 'Teller oder Tank', Monokulturen, Vermaisung der Landschaft oder direkte bzw. indirekte Landnutzungsänderungen sind beim Verbio-Biomethan somit kein Thema. Die Aktie hat weiteres Erholungspotenzial.“

2 Top-Trader, 2 Videos: Ausblick auf das zweite Halbjahr

Wie Scheid die Chancen für den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten einschätzt, klärt er im Interview mit der renommierten Finanzjournalistin Jessica Schwarzer. Auch den Top-Trader Dobetsberger baten wir einmal mehr vors Mikrofon und die Kamera. Seine Einschätzung gibt's ebenfalls im Video-Interview. Viel Spaß dabei, es lohnt sich!

Christian Scheid über das zweite Börsen-Halbjahr

Jessica Schwarzer spricht mit wikifolio Trader Christian Scheid über seine Einschätzung für das zweite Börsen-Halbjahr 2022.

Bulle oder Bär? Richard Dobetsberger mit seinem Ausblick

Auch den wikifolio Trader Richard Dobetsberger baten wir vor die Kamera. Jessica Schwarzer spricht mit ihm über die nahe Börsen-Zukunft.

