Schlagartig wurden die Aktienanleger in die beste aller Welten gebeamt – zumindest fühlt es sich so an: die Börsen haussieren, der Bulle brüllt. Denn das Schreckgespenst des US-Government-Shutdowns verschwindet gerade wieder in der Kulisse. Die Rezession scheint zudem abgesagt, und die Notenbanken lassen die Zinsen vorerst nicht weiter steigen.



Eine Mehrheit des US-Repräsentantenhauses stimmte nun endlich dem Gesetzentwurf für einen Übergangshaushalt zu. Damit dürfte eine Zahlungsunfähigkeit der US-Bundesverwaltung abgewendet sein. Was wie ein wenig erwähnenswertes Scharmützel aus der US-Innenpolitik klingt, wird tatsächlich weltweit von Börsianern beachtet. Denn Zahlungsprobleme der letzten verbliebenen Supermacht untergraben den Glauben in die Stabilität des gesamten Finanzsystems.