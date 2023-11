Brixton Metals: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet

Ende Oktober hatte Brixton Metals (TSX.V: BBB, FSE: 8BX1, WKN: A114WV) bekanntgegeben, eine Kapitalerhöhung durchführen zu wollen. Das Interesse an den neuen Aktien war überwältigend. Nicht nur der Ankeraktionär BHP wollte seinen Anteil von 19,9 Prozent am Unternehmen nicht verwässern lassen. Auch andere Investoren folgten diesem Beispiel und zeichneten die neuen Aktien.

Wenige Tage später kann Brixton Metals deshalb bereits vermelden, dass die Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet war. Ausgegeben werden nun insgesamt bis zu 12.100.000 Einheiten, bis zu 49.652.994 nationale Flow-Through-Einheiten und maximal 15.726.216 Charity-Flow-Through-Einheiten.

Bruttoerlös steigt um 40%

Brixton Metals wird aus allen ausgegebenen Einheiten ein Bruttoerlös von insgesamt bis zu 14.030.300 Kanadische Dollar (CAD) zufließen. Im Vergleich zu den ursprünglich erwarteten Einnahmen von rund 10 Millionen stellt dies eine Steigerung von 40 Prozent dar. Die Privatplatzierung wird am oder um den 15. November beendet werden.

Diese Details zeigen, wie stark der Zuspruch von Seiten der Investoren ist. Die Ankündigung von BHP, sich nicht verwässern zu lassen, hatte mit Sicherheit eine gewisse Signalwirkung. Doch auch andere Anleger dürften unabhängig von der Entscheidung von BHP zu dem Schluss gekommen sein, dass sie mit ihrer Kaufentscheidung für Brixton Metals ein gutes Investment erworben haben, dem sie nun treu bleiben wollen.

Auf dieser soliden Basis kann das Unternehmen nun weiter aufbauen. Mit 14 Millionen CAD als freier Liquidität in der Kasse ist Brixton Metals zudem auch finanziell so solide aufgestellt, dass es möglich ist, die weitere Entwicklung der eigenen Projekte in den kommenden Monaten wie geplant und auch sehr zielstrebig anzugehen.

