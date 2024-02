Brixton Metals: Ivanhoe Electric meldet vielversprechende Ergebnisse von Hog Heaven

40 Mio. US-Dollar muss die von Bergbaulegende Robert Friedman geführte Ivanhoe Electric (NYSE American: IE) in die Exploration investieren und insgesamt 4,5 Mio. US-Dollar an den kanadischen Explorer Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) zahlen, um sich einen Anteil von bis zu 75% am Hog Heaven-Projekt in Montana zu sichern.

Und Ivanhoe treibt die Erkundung von Hog Heaven nachdrücklich voran, meldete jetzt, dass man im laufenden Bohrprogramm seit Juni 2023 bereits 12 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 10.905 Metern abgeschlossen hat. Und dabei erfolgreich war, denn wie die Gesellschaft mitteilte, erweiterten die Bohrungen die stark sulfidierte Mineralisierung und lieferten die jüngsten Analyseergebnisse der dabei gewonnenen Proben weitere Hinweise darauf, dass auf Hog Heaven eine Kupferporphyr-Lagerstätte zu finden ist.

Mächtige Vererzungsabschnitte erbohrt

Die Highlights der jetzt von Ivanhoe präsentierten Ergebnisse waren dabei:

- 348 Meter mit 0,43 g/t Gold, 40,48 g/t Silber, 0,22% Blei und 0,12% Zink (1,08 g/t Goldäquivalent) von 141 bis 489 Meter Tiefe, darunter

- 1 Meter mit 2.180 g/t Silber, 5,16 g/t Gold, 6,00% Blei, 6,14% Zink und 0,63% Kupfer von 147,8 bis 148,8 bzw. 36,94 g/t Goldäquivalent und

- 145 Meter mit 0,91 g/t Goldäquivalent (0,26 g/t Gold, 27,47 g/t Silber, 0,20% Kupfer), darunter

0,95 Meter mit 24,96 g/t Goldäquivalent (5,39 g/t Gold, 524 g/t Silber, 7,99% Kupfer)

Weitere Untersuchungen zu einer geophysikalischen (Typhoon) Untersuchung, die Ivanhoe Electric auf dem Projekt durchgeführt hat, stehen noch aus. Wie weiter mitgeteilt wurde, konnten porphyrartige Stockwork-Quarzgänge, die in zahlreichen Gesteinsfragmenten innerhalb einer späten Intrusion beobachtet wurden, zusätzliche Hinweise auf ein Porphyrsystem liefern. Und Ziel der jüngsten Arbeiten von Ivanhoe ist eben die Suche nach einer porphyrischen Kupfermineralisierung in der Tiefe.

Brixtons Chairman und CEO Gary R. Thompson erklärte: „Bei den Explorationsbohrungen werden weiterhin lange Abschnitte mit einer hochsulfidierten Gold-Silber-Kupfer-Blei-Zink-Mineralisierung auf dem Projekt Hog Heaven durchteuft. Es ist bekannt, dass eine hochsulfidierte epithermale Mineralisierung mit kupferhaltigen porphyrartigen Lagerstätten in Verbindung steht und sich im Allgemeinen über diesen befindet. Wir freuen uns auf die nächsten Bohrergebnisse und die Typhoon-Untersuchungsergebnisse von Ivanhoe Electric im Rahmen des laufenden Programms auf dem Projekt Hog Heaven.“

Ivanhoe Electric ist mit den aktuellen Explorationsbohrungen nach Westen und Südwesten fortgeschritten, wo die bekannte Mineralisierung offenbleibt. Aktuell befindet sich ein Diamantkernbohrgerät vor Ort, das bis Ende des Winters aktiv bleiben soll, so das Wetter es zulässt.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.