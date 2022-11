Brixton Metals: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial!

Die Analysten von Couloir Capital haben sich den kanadischen Kupfer -und Goldexplorer Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) genauer angesehen und kommen zu dem Schluss, dass die Aktie ein, wenn auch sehr riskanter, Kauf ist.







Bohrkern mit sichtbarem Gold; Quelle: Brixton Metals



Den fairen Wert von Brixton sieht Couloir bei 0,39 CAD pro Aktie. Zu dem Zeitpunkt, als die Analyse erstellt wurde, bedeutete das ein Kurspotenzial von 95,47%. Nachdem die Brixton-Aktie zuletzt bereits zulegen konnte, liegt das Aufwärtspotenzial bis zum von Couloir angenommenen fairen Wert nun noch bei rund 53%.



Wie die Experten ausführen, arbeitet Brixton Metals an einem umfangreichen Bohrprogramm auf seiner Hauptliegenschaft Thorn. Dieses könne Wachstumskatalysatoren liefern, die eine jüngst erfolgte Beteiligung des international führenden Bergbaukonzerns BHP stützen würden, hieß es weiter.



Laut Couloir lieferten Bohrungen auf Thorn bereits vielversprechende Ergebnisse. Brixton habe auf dem Projekt in 58 Bohrlöchern 18.200 Meter gebohrt, wobei die Ergebnisse auf große, kontinuierliche Ressourcen hindeuten würden.



Wie die Analysten weiter ausführen, ist eine Tochtergesellschaft von BHP zum größten Investor des Unternehmens geworden und hat über eine Privatplatzierung eine Beteiligung von fast 20% erworben. Couloir erwartet, dass dieses erste Standbein strategische und finanzielle Vorteile für BBB bei der zukünftigen Exploration von Thorn haben wird.



Abgesehen von dem Cash, das Brixton aus der Beteiligung von BHP zugeflossen ist, so die Experten weiter, habe auch der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens, Crescat Capital weitere Aktien gezeichnet, sodass Brixton jetzt über eine starke Cash-Position verfüge und damit in der Lage sei, auch schwierigere Marktphasen zu überstehen.



Auf Basis ihrer Analyse und ihrer Bewertungsmodelle bestätigt Couloir Capital das Rating „kaufen“ und legt den fairen Wert mit 0,39 CAD fest. Als mögliche Auslöser für einen Bewertungsanstieg sehen die Analysten Neuigkeiten zu den Bohrungen auf dem Thorn-Projekt an, insbesondere potenziell positive Bohrergebnisse. Auch Neuigkeiten zu Fortschritten von Thorn in Richtung einer Ressourcenschätzung könnten nach Meinung von Couloir einen Wachstumskatalysator darstellen, genau wie Neuigkeiten zu weiteren Verkäufen oder anderen Deals zu weiteren Projekten des Unternehmens oder neue Entwicklungen bei bereits optionierten Liegenschaften, die dazu führen könnten, dass Brixton weiteres Kapital zufließt. Auch weitere Ereignisse in Zusammenhang mit einer substanziellen Veränderung der Kapitalstruktur des Unternehmens, insbesondere im Zusammenhang mit der Beteiligung von BHP, betrachten die Experten als potenziellen Kurskatalysator.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brixton Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brixton Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.