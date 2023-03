British Columbia: Drei neue Goldminen mit 700 koz+ gehen an den Start

In British Columbia gehen im kommenden Jahr gleich drei Goldminen in Betrieb. Mehr als 700.000 oz pro Jahr sollen dort produziert werden.

Premier, Blackwater und Cariboo Gold: Das sind die Namen der Goldminen, die 2024 in der kanadischen Provinz British Columbia an den Start gehen sollen. Premier und Cariboo Gold sind Brownfield-Projekte, in deren Bereich bereits Bergbauprojekte angesiedelt sind bzw. waren. Bei Blackwater handelt es sich dagegen um ein Greenfield-Projekt.

Alle drei Minenprojekte werden in den kommenden Jahren anfängliche Investitionen im Umfang von 1,5 Mrd. CAD auslösen. Vor allem das Blackwater-Projekt südlich von Prince George gilt als wirtschaftlich besonders wichtig für die nähere Region, die unter der Schließung von Sägewerken und Zellstofffabriken leidet.

Hochgradige Premier-Mine soll schon Anfang 2024 erstes Gold liefern

Die Premier Mine gehört Ascot Resources (WKN: 906170, ISIN: CA04364G1063) und wird als erste der drei Goldminen den Betrieb aufnehmen. Das Projekt in der Nähe von Stewart soll bereits im ersten Quartal 2024 das erste Gold liefern. Die Kapitalkosten werden auf 300 Mio. CAD taxiert. Diese wurden zum Teil über eine 110 Mio. CAD schwere Streaming-Vereinbarung mit Sprott Streaming aufgebracht.

Um die Mine realisieren zu können, musste Ascot Resources eine Vereinbarung mit den Nisga’a erreichen. Die First Nation erhält nun Barzahlungen, Ausbildung, Beschäftigung und Geschäftsmöglichkeiten.

Die wesentliche Infrastruktur ist bereits vorhanden: In der der Premier Mine wird bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts abgebaut – bis Ende der 1990er Jahre wurde hier ein Tagebaubetrieb bewirtschaftet. Derek White, CEO von Ascot, betont die Vorzüge des Brownfield-Projekts: "Wir haben viele strategische Infrastrukturvorteile, die ein Standort auf der grünen Wiese nicht hat".

Ascot verfolgt einen Hub-and-Spoke-Ansatz mit einer zentralen Mühle und vier bewirtschafteten Goldlagerstätten unter Tage. Den durchschnittlichen Goldgehalt schätzt Ascot auf 7,5 g/ t – ein sehr hoher Wert. Pro Jahr sollen in der Mine 150.000 oz Gold produziert werden.

Blackwater Gold: 400.000 oz pro Jahr

Die Blackwater Mine von Artemis Gold (WKN: A2PN6T, ISIN: CA04302L1004) soll deutlich mehr und gleichzeitig mit deutlich niedrigeren Gehalten produzieren. 400.000 oz pro Jahr bei 0,75 g/t sind geplant.

Für die größte seit mehr als einem Jahrzehnt in der Region gebauten Mine werden anfängliche Kosten von 645 Mio. CAD veranschlagt. Über die gesamte 22 Jahre lange Minenbetriebsdauer sollen sich die Investitionen auf 1,4 Mrd. CAD belaufen.

Wheaton Precious Metals ist über ein Streaming-Agreement im Umfang von 141 Mio. USD an der Finanzierung beteiligt. Randy Smallwood, CEO von Wheaton sieht in Blackwater "ein wirklich gutes Projekt", das viel Gold und Silber liefern werde. Das Team sei beim Aufbau anderer Minen weltweit erfolgreich gewesen.

Die südlich von Vanderhoof gelegene Mine befindet es sich größtenteils in lokalem Besitz. 41 % der Eigentümer sind Vorstandsmitglieder oder Mitglieder des Managements, darunter der Vancouver-Entwickler Ryan Beedie, der Direktor und Hauptaktionär ist. Die Mine soll in mehreren Phasen erweitert werden – auf bis zu 20 Millionen Tonnen in Phase 3.

Cariboo Gold: 164.000 oz pro Jahr

Die dritte neue Mine in British Columbia ist Cariboo Gold im Besitz von Osisko Development (WKN: A3DK8G, ISIN: CA68828E8099). Das Unternehmen will die historische Goldminenregion Barkerville wieder zum Leben erwecken. Die Inbetriebnahme war ursprünglich bereits im vergangenen Jahr vorgesehen.

Zur Realisierung stemmen die Eigentümer Gesamtkapitalkosten von fast 600 Millionen CAD – 137 Millionen CAD für die erste Phase und 451 Millionen CAD für die Erweiterung. Einer im Januar veröffentlichten Machbarkeitsstudie wird die Cariboo Gold Mine über einen Zeitraum von 12 Jahren durchschnittlich 163.695 oz pro Jahr mit Goldgehalten von 3,72 bis 4,43 g/t produzieren.

Sean Roosen, CEO von Osisko Development betont, dass die Mine "in den Anfangsjahren erhebliche Mengen an Gold zu Investitionskosten von unter 140 Millionen CAD produzieren" werde.