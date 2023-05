Brigadier Gold: Neuer Player im kanadischen Lithium-Hotspot James Bay

Die kanadische Provinz Québec ist schon lange ein Zentrum für die Suche nach Gold, Kupfer, Nickel oder Platin, wobei zahlreiche und große Entdeckungen gemacht wurden. Mit dem Boom der Elektromobilität und der damit – insbesondere längerfristig – drastisch steigenden Lithiumnachfrage ist Québec auch in dieser Hinsicht zum Explorations-Hotspot geworden – spätestens mit dem spektakulären Erfolg von Patriot Battery Metals!



Lithium; Quelle: Depositphotos



Patriot machte erst im vergangenen Jahr eine signifikante Lithiumentdeckung im James Bay-Distrikt von Québec, die zu einem wahren Boom der Lithiumexploration in der Provinz führte und die Aufmerksamkeit von Explorations- und Minenfirmen sowie Investoren weltweit auf sich zog. Und nebenbei die Patriot-Aktie von rund 0,50 CAD Anfang 2022 auf jetzt fast 17,00 CAD führte. Eine ebenfalls sehr starke Entwicklung legte die von Goldinvest.de schon länger beobachtete Q2 Metals hin, die von ca. 0,12 CAD Ende November 2022, nachdem man die Übernahme eines Lithiumprojekts in der Region James Bay bekannt gab, auf mittlerweile 0,80 CAD gestiegen ist!



Neuer Player im Lithium-Hotspot James Bay



Bei der Gesellschaft, die über die wir heute schreiben, erhofft man sich natürlich eine ähnliche Entwicklung. Brigadier Gold (TSXV BRG / WKN A2DNV3) hat ähnlich wie Q2 Metals vom Gold- in den Lithiumsektor umgesattelt und die Liegenschaft Nemaska2 erworben. Das 8.300 Hektar große Projekt liegt strategisch günstig in der Nähe des fortgeschrittenen Rose-Lithiumprojekts von Critical Element und der Whabouchi-Lithiummine von Nemaska Lithium. Das Nemaska2-Grundstück verfügt zudem über eine außergewöhnliche gute Infrastruktur, da sich eine Autobahn und ein Flughafen direkt auf den Claims befinden. Laut Brigadier befinden sich auf dem Projektgelände mehr als 20 große Pegmatite, die bis an die Oberfläche reichen und die man sobald wie möglich genauer untersuchen will.



Nemaska Lithium übrigens sah zwischendurch wie das Paradebeispiel für einen Fehlschlag im Rohstoffsektor aus, nachdem die Gesellschaft zwar eine große Ressource ausweisen konnt, auf Grund explodierender Kosten und eines gleichzeitigen Rückgangs im Lithiumpreis 2019 aber Konkurs anmeldete. Nun aber ist Nemaska unter neue Besitzern zurück und schloss erst vor wenigen Tagen einen Liefervertrag mit dem US-Automobilriesen Ford ab! Initiativen wie der Inflation Reduction Act in den USA mit seinem Multimilliarden Dollar schweren Subventionsmitteln und seit Kurzem wieder steigende Lithiumpreise machen viele Lagerstätten des Batteriemetalls nach einem Dämpfer jetzt wieder sehr interessant.



Bis es bei Brigadier soweit kommen kann, dürfte es allerdings noch eine ganze Weile dauern, denn die Gesellschaft von CEO Rob Birmingham steht noch ganz am Anfang der Erkundung von Nemaska2. Doch jetzt hat man die ersten Aktivitäten angestoßen.



Den Anfang, so das Unternehmen, macht die Fertigstellung eines geowissenschaftlichen Datenerfassungsprogramms zu Nemaska2. Dabei konzentriert sich Brigadier insbesondere auf die Ergebnisse historischer Explorationsprogramme, die auf den vor Kurzem hinzugefügten Extension Claims von Nemaska2 durchgeführt wurden. Diese Daten, davon geht man bei Brigadier aus, werden die fortlaufenden Arbeiten im Feld unterstützen, die in Kürze beginnen sollen.



Die Regierung von Québec hatte in der Vergangenheit ein umfangreiches Probenentnahmeprogramm sowie eine magnetometrische Untersuchung aus der Luft über Nemaska2 durchgeführt, die das Vorhandensein mehrerer schwacher magnetischer Anomalien zeigt, die wahrscheinlich mit Brüchen oder Scherzonen innerhalb des granitischen Valiquette-Plutons übereinstimmen. Diese Strukturen begünstigen im Allgemeinen die Bildung von Pegmatiten und anderen Metallen. Das Vorhandensein von Pegmatiten, die während der regionalen Erkundungskartierung erkannt wurden, anomale Werte von Li und Cs bei regionalen Bodenproben und das Vorhandensein einer großen Lithiumlagerstätte (Whabouchi-Lagerstätte, Nemaska) in diesem Gebiet sind alles Elemente, die nach Ansicht von Brigadier für das Vorhandensein der vom Unternehmen gesuchten Mineralisierung sprechen.



Ziel des erstens Explorationsprogramms des Unternehmens ist genau die Bestätigung und weitere Abgrenzung der Pegmatitaufschlüsse, die bei den historischen Arbeiten der Regierung Québecs kartiert und beprobt wurden, wobei der Fokus insbesondere auf den rund 20 weißen Pegmatitaufschlüssen liegt, die jeweils eine Größe von rund 1.000 Quadratmetern haben. Insbesondere will man herausfinden, ob Pegmatitgänge oder andere günstige Strukturen vorhanden sein könnten. Abhängig von den Bodenbedingungen, Schneedecke eingeschlossen, soll die erste Phase der Feldarbeiten am 1. Juni beginnen. Brigadier geht davon aus, mit diesen ersten Aktivitäten Ziele für ein erstes Bohrprogramm abzugrenzen, das schon Mitte des Sommers beginnen könnte!



Die Mittel für die geplanten Aktivitäten der Phase 1 sind auf jeden Fall vorhanden, hat Brigadier doch vor Kurzem erst eine Finanzierungsrunde über brutto rund 670.000 CAD abgeschlossen.



Fazit: Im James-Bay-Distrikt herrscht aktuell äußerst rege Aktivität, und in den kommenden Monaten werden viele neue Entdeckungen erwartet, da derzeit in der gesamten Region Explorations- und Bohrprogramme eingeleitet werden. Brigadier mit seinem Nemaska2-Projekt hofft, zu dieser Gruppe erfolgreicher Lithiumgesellschaften zu gehören und hat nun die ersten notwendigen Schritte eingeleitet. Noch steht man dabei ganz am Anfang, doch wenn das Unternehmen seine Planungen wie erwartet umsetzen kann, könnten schnell Fortschritte folgen. Die Brigadier-Aktie hat nach Bekanntwerden des Projekterwerbs in der James Bay-Region bereits deutlich zulegen können, konsolidiert diesen Anstieg aber derzeit mit einer Seitwärtsbewegung ungefähr auf dem Niveau der jüngsten Finanzierung. Sollten die Explorations- und Bohrarbeiten dieser Saison von Erfolg gekrönt sein, könnte sich aber unserer Ansicht nach wieder eine ganz andere Dynamik einstellen. Wir sind gespannt, weisen aber darauf hin, dass es sich hier, um eine hochriskante Spekulation handelt – wie bei eigentlich allen Explorationsgesellschaften. Die Beispiele Patriot Battery Metals und Q2 Metals allein zeigen aber schon, dass dem auch großes Potenzial gegenübersteht. Wir bleiben am Ball.



