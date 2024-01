Brent Crude: Saudis senken Preise

Wegen einer befürchteten schwachen Weltwirtschaft haben die Saudis im Alleingang den Ölpreis zur Lieferung im Februar um ganze zwei Dollar je Fass gesenkt und dadurch einen Kurssturz an den Börsen verursacht. Technisch ist das Chartbild weiterhin angeschlagen, der Rohölpreis kämpft um einen untergeordneten und seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend.

Die Ölpreise haben die neue Handelswoche mit deutlichen Verlusten begonnen. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Abend 75,80 US-Dollar, was 3,78 Prozent weniger als am Freitag war. Begründet werden die Preisabschläge damit, dass Saudi-Arabien den offiziellen Verkaufspreis für alle Regionen um zwei Dollar gesenkt hat. Dies unterstreiche die sich weiter verschlechternden globalen Aussichten für die Ölnachfrage und habe die Besorgnis bezüglich der Spannungen am Roten Meer sowie der Versorgungsunterbrechungen in Libyen untermauert.

Technisch kämpft Brent Crude Öl seit Weihnachten um einen Ausbruch über einen seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend, aktuell tendieren die Notierungen um die laufende Trendlinie herum. Sollte es im weiteren Verlauf zu Notierungen unter den aktuellen Jahrestiefs kommen, würde das Schicksal für den Rohölpreis auf absehbare Zeit besiegelt werden.

Jahrestiefs locken

Sobald die Rohölpreise weiter fallen und die Marke von 74,82 US-Dollar unterschreiten, wäre ein zeitnaher Test zunächst der Dezembertiefs bei 72,33 US-Dollar stark anzunehmen, darunter müsste der Mehrfachboden aus dem Frühjahr und Sommer 2023 zwischen 70,17 und 71,40 US-Dollar als mögliches Ziel in Erinnerung gerufen werden. Um bei dem Schmierstoff der Weltwirtschaft einen echten Turnaround herbeizuführen, bedarf es Notierungen deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt sowie der Kursmarke von 82,50 US-Dollar. In diesem Szenario könnte dann ein Aufschwung an 86,71 US-Dollar vollzogen werden. Derzeit deutet sich ein derartiger Fall allerdings nicht an.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

77,57 // 78,68 // 80,60 // 81,76 US-Dollar

Unterstützungen:

74,82 // 72,33 // 71,40 // 70,17 US-Dollar



Fazit

Tagesschlusskurse unterhalb von 74,82 US-Dollar würden unmissverständliche Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung zunächst auf 72,33 und darunter sogar 70,17 US-Dollar aussenden. Entsprechend würde sich diese Entwicklung für ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten, dies könnte dann beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DJ7186 geschehen. Durch das vergleichsweise sehr günstige Chancen-Risiko-Verhältnis von 8,3 zu 1 werden mögliche Verluste begrenzt, die Renditechance liegt hingegen bei satten 100 Prozent bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee. Eine Verlustbegrenzung könnte in diesem Fall bei 76,15 US-Dollar angesiedelt werden, was einen Stopp-Kurs im Schein von 3,88 Euroentspräche.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

DJ7186

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

4,27 – 4,28 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

80,41 US-Dollar

Basiswert:

Brent Crude Öl-Future

KO-Schwelle:

80,41 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

75,72 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

9,34 Euro

Hebel:

16,2

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.