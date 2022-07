Brent Crude Oil erreicht wichtige Unterstützungsmarken!

Der Ölpreis hat nach den letzten Hochs im Bereich um 125 USD je Barrel deutlich nachgegeben und rutschte dabei im gestrigen Handel sogar unter die runde 100er Marke!



In dieser Zone befinden sich zwei sehr wichtige Unterstützungsmarken, zum einen verläuft hier die 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet), zum anderen findet sich zwischen 96 und 98 USD eine weitere wichtige Supportzone. Zumindest im ersten Anlauf sollte es deshalb schwierig sein, diese beiden Marken nach unten zu knacken. Spekulative Trader, die jetzt auf eine Gegenbewegung setzen, sollten deshalb Ihre Positionen knapp unterhalb dieser Unterstützungen im Bereich um 95 USD mit einem StopLoss absichern. Aktuell steht die Nordseeölsorte bei 100,20 USD.



Brent Crude Oil Tageschart

