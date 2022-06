Brent Crude Oil: Kurzer Schwächeanfall

Obwohl die letzten Handelstage von sichtlichen Kursrückgängen bei der Nordseesorte Brent Crude Öl gezeichnet waren, sind sämtliche kurz- bis mittelfristigen Trendverläufe intakt, sodass sich schon bald wieder neuerliche Kaufgelegenheiten ergeben dürften. Am Marktumfeld hat sich nämlich wenig geändert, die aktuelle Abwärtsbewegung muss daher als klassische Konsolidierung gewertet werden.

Seit Anfang März herrscht bei Brent eine grobe Seitwärtsphase mit leichter Aufwärtstendenz, diese spielt sich zwischen den Kursmarken von 96,97 und rund 125,00 US-Dollar ab. Nach einem gescheiterten Ausbruch über die obere Hürde Anfang Juni kam es zu einem erwarteten Rücklauf, im gestrigen Handel reichten die Verluste sogar unter den 50-Tage-Durchschnitt. Zeitgleich nähert sich der Energieträger jedoch einem seit Mitte Februar bestehenden Aufwärtstrend an, der sicherlich wieder für Auftrieb sorgen dürfte und entsprechende Handelsgelegenheiten eröffnen sollte.

105 USD im Fokus

Kurzfristig dürfte sich der Öl-Future noch einige Stunden bis Tage lang in bärischen Händen befinden, Abschläge auf rund 105,00 US-Dollar kämen im Zuge der laufenden Konsolidierung durchaus gelegen. An dieser Stelle könnte anschließend ein Long-Szenario in den Fokus rücken, sobald sich in diesem Bereich eine Stabilisierung abzeichnet. Besonders als Swing-Trader dürften hier wieder voll auf ihre Kosten kommen. Ziele wären in diesem Fall zunächst am 50-Tage-Durchschnitt bei 113,51 US-Dollar und darüber an der oberen Begrenzung um 125,00 US-Dollar angesiedelt. Kommt es dagegen unerwartet zu einem Bruch des seit Mitte Februar laufenden Aufwärtstrends, dürfte noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 94,50 Dollar (steigend) als Ziel in den Fokus rücken.

Brent Crude Öl (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 111,58 // 113,46 // 117,80 // 125,00 US-Dollar Unterstützungen: 107,06 // 105,00 // 103,33 // 101,38 US-Dollar

Fazit

Um einen besonders guten Einstiegspunkt in Long-Positionen zu erhalten, sollte der Brent-Future mindestens das Niveau von 105,00 US-Dollar erreichen. Im Falle einer Stabilisierung an dieser Stelle könnten dann Long-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD4JZ6 in Erwägung gezogen werden, Ziele ließen sich dann am EMA 50 bei derzeit 113,51 US-Dollar und darüber an der oberen Begrenzung von rund 125,00 US-Dollar ableiten. Rechnerisch würden sich dadurch Kursziele in vorgestellten Schein bei 10,89 und 21,78 Euro ergeben. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich noch unterhalb der Aufwärtstrendlinie angesetzt werden, je nachdem, wo die zu erwartenden Tiefs markiert werden. Aus dem Stand heraus würde sich bei einem Rücklauf an das zweite Ziel bereits eine Renditechance von 185 Prozent ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD4JZ6

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,57 - 5,59 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 100,2888 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 100,2888 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 110,01 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 21,78 Euro Hebel: 13,7

Kurschance: + 185 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.