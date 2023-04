Brent Crude Oil: Fördermenge wird sinken

Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude und WTI ein längerer Abwärtstrend eingestellt, hierbei fielen die Notierungen sogar auf den tiefsten Stand seit Dezember 2021. Mit dieser Phase könnte es aber nun vorbei sein, zumal der Verband OPEC+ eine Fördermengendrosselung ab Mai plant.

Zu Wochenbeginn hat der Ölverbund OPEC+ angekündigt, seine Fördermenge ab Mai um rund eine Million Barrel pro Tag zu drosseln und damit ein Kursfeuerwerk an den Terminbörsen ausgelöst. Die Teuerungen können sich auf die deutsche Industrie auswirken, aber ebenso auf die Inflationsrate und würde erneut Währungshüter auf den Plan anrufen. Infolgedessen wäre dies ein negatives Signal für die Aktienmärkte. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf dem Spot-Markt 84,86 US-Dollar. Auch die amerikanische Sorte West Texas Intermediate hat preislich ordentlich zugelegt.

Technisch hat sich aus der Kursentwicklung seit den Jahrestiefs um 70,17 US-Dollar zwar noch kein nachhaltiger Boden ergeben, dies könnte aber übersprungen werden und weitere Preissteigerungen zur Folge haben. Allerdings sollte die zu Montag gerissene Kurslücke nicht außer Acht gelassen werden, häufig werden diese zeitnah geschlossen. Zunächst sollte aber auch die weitere Entwicklung abgewartet werden, ehe größere Anlageentscheidungen getroffen werden.

Belastung der Weltwirtschaft befürchtet

Wie sehr die höheren Preise sich auf die wirtschaftliche Entwicklung noch auswirken, bleibt abzuwarten. Aus technischer Sicht dürfte ein erfolgreiches Long-Investment erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts sowie der aktuellen Jahreshochs von 89,05 US-Dollar greifen und wurde Zugewinne an 92,00 und darüber sogar 96,89 US-Dollar ermöglichen. Zuvor allerdings könnte es zu einem Kurslückenschluss kommen, dies wäre dann mit Abschlägen auf 79,89 US-Dollar verbunden. Dieses Niveau würde sich im Übrigen sehr gut für einen spekulativen Long-Einstieg anbieten.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 85,78 // 86,71 // 89,05 // 90,59 US-Dollar Unterstützungen: 83,55 // 81,34 // 79,89 // 77,51 US-Dollar

Fazit

Die hohe Volatilität der Ölmärkte dürfte noch einige Tage lang anhalten, oberhalb von 89,05 US-Dollar steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zugewinne an 92,00 und darüber 96,89 US-Dollar an. Ein solches Szenario könnte dann für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden, denkbar wäre der Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VU5CZF. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beläuft sich bereits auf 120 Prozent, Ziel im Schein läge rechnerisch am Ende bei 20,29 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von vorläufig 85,75 US-Dollar nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 10,04 Euro ableiten. Ob die Idee vor dem Hintergrund einer stagnierenden Wirtschaft tatsächlich greift, bleibt noch abzuwarten, entsprechend spekulativ ist dieser Ansatz!

Strategie für steigende Kurse WKN: VU5CZF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,08 - 9,10 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 75,02 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 75,02 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 84,71 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 20,29 Euro Hebel: 8,6

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.