Brent Crude Oil: Erholung verpufft!

In unserer Analyse vom 05.09.22 Ölpreis: Neue Aufwärtswelle gestartet? hatten wir zuletzt über die Entwicklung beim "schwarzen Gold" berichtet.



Die besagte Aufwärtsbewegung kam jedoch bereits nach der zweiten grünen Kerze zum erliegen. Am gestrigen Börsentag rutschte die Nordseesorte Brent Crude schon wieder kräftig ab und schloss bei 92,90 USD je Barrel. Diese negative Tendenz setzt sich im heutigen Handel weiter fort, am Vormittag notiert der Ölpreis zur Stunde bei 91,50 USD im Minus und droht nun unter die Unterstützungslinie zu fallen (siehe Chart unten). Der übergeordnete Abwärtstrend ist somit weiterhin vollkommen intakt!

Brent Crude Oil Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.