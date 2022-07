Brent Crude Öl: Technisch nahe Verkaufssignal

Obwohl sich die Welt eindeutig in einer Energiekrise befindet und US-Präsident Joe Biden in dieser Woche im Nahen Osten um eine Ausweitung der Ölproduktion wirbt, purzeln zeitgleich die Preise an den Spot-Märkten für Rohöl der Sorten Brent Crude und WTI.

Ein genauer Blick auf das in Europa gehandelte Rohöl der Nordseesorte Brent Crude zeigt eine mögliche Auflösung einer seit Kriegsausbruch in der Ukraine andauernden Handelsphase zwischen 100,00 und grob 125,00 US-Dollar. Allein am Dienstag verlor der Future gut 6,3 Prozent an Wert und rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 100,00 US-Dollar ab. Sollten sich die Abschläge in den kommenden Tagen fortsetzen, könnte seit den Kursspitzen aus Anfang März um 138,03 US-Dollar eine regelkonforme und dreiwellige Konsolidierung hervorgehen und würde einen Short-Ansatz rechtfertigen.

100 USD wackeln

Aus technischer Sicht wird ein Short-Investment erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 96,73 US-Dollar interessant und könnte infolgedessen nach Auflösung der vorherigen Handelsspanne Abschläge auf 86,71 US-Dollar bereithalten. Zuvor sollten Investoren nach Abschluss eines potenziellen fünfwelligen Impulses erst noch die Konsolidierung in Form von drei Wellen zurück in den Bereich von 115,00 US-Dollar abwarten. Dieses Niveau würde sich sehr gut für einen anschließenden Short-Ansatz eignen, sonst erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Ein bullisches Szenario kann für Brent Crude Öl erst oberhalb von 125,20 US-Dollar abgeleitet werden. In diesem Fall könnte noch einmal ein Test der aktuellen Jahreshochs um 138,03 US-Dollar bevorstehen.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 103,73 // 107,64 // 111,29 // 114,79 US-Dollar Unterstützungen: 98,55 // 96,73 // 91,15 // 86,71 US-Dollar

Fazit

Insgesamt wird an dieser Stelle bei einem Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 96,73 US-Dollar eine weitere Korrekturfortsetzung bei Brent in den Bereich von 86,71 US-Dollar favorisiert und über entsprechende Zertifikate gecovered werden. Eines hiervon könnte das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DW3XVV sein, welches bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee am Ende eine Renditechance von 115 Prozent birgt. Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 18,56 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität noch ein gutes Stück weit weg angesetzt werden, hier wäre der Bereich um 102,30 US-Dollar als Offensivmarke zu nennen. Ein entsprechender Stopp im Schein läge dann bei 2,97 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: DW3XVV

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,54 - 8,55 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 107,955 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 107,955 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 99,34 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 18,56 Euro Hebel: 11,3

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: DZ Bank

