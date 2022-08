Brent Crude Öl: Schwacher Wochenauftakt

Entgegen eines hoffnungsvollen Start des deutschen Aktienbarometers DAX in die neue Woche präsentiert sich Rohöl-Future deutlich unter Druck und tendiert zur Stunde gut 1,75 Prozent in der Verlustzone. Als Auslöser hierfür gelten konjunkturelle Sorgen, die vor allem aus China ausgehen.

Nach Auflösung einer äußerst breiten Handelsspanne der letzten Monate zwischen 100,00 und 128,37 US-Dollar sowie einem damit ein einhergehenden Bruch des 200-Tage-Durchschnitts wurde beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude ein reguläres Verkaufssignal aktiviert und brachte bisherige Verluste auf 92,82 US-Dollar hervor. Die letzten Tage waren tendenziell von einer leichten Gegenbewegung zur Oberseite geprägt, allerdings scheiterten Käufer bereits am EMA 200, was aus technischer Sicht durchaus die jüngsten Kursverluste erklären dürfte. Noch aber wurden die übergeordneten Ziel auf der Unterseite nicht erreicht, weitere Abschläge sind daher stark anzunehmen.

Starker Dollar drückt Preise

Darüber hinaus sind noch Währungseffekte bei Brent Crude Öl zu verzeichnen, der jüngste Rückläufer zurück an das Ausbruchsniveau sowie den EMA 200 könnte durchaus eine gute Gelegenheit für einen Short-Einstieg mit Zielen um 86,71US-Dollar genutzt werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung stattfinden, wohin die Reise dann auf Sicht der nächsten Tage und Wochen geht. Ein überraschender Anstieg mindestens über 100,00 US-Dollar könnte dagegen zu einem dynamischen Kurssprung auf 104,40 US-Dollar führen. Allerdings kämpft die Weltwirtschaft derzeit mit einem konjunkturellen Abschwung, was derartig positive Impulse kaum zulässt.

Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 97,01 // 98,78 // 100,00 // 102,50 US-Dollar Unterstützungen: 94,78 // 92,82 // 90,74 // 86,71 US-Dollar

Fazit

Die Abwärtstrendverläufe beim Rohöl Brent Crude sind weiterhin intakt, vorläufige Abschläge zunächst auf die aktuellen Monatstiefs von 92,82 US-Dollar können kurzzeitig erwartet werden. Aber erst darunter dürfte dann das endgültige Ziel um 86,71 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Um von diesem Szenario möglichst stark profitieren zu können, könnten sich Anleger um ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DW4NVP bemühen und insgesamt eine Chance von 100 Prozenterwarten. Ziele im Schein lägen rechnerisch dann bei 9,30 und 15,20 Euro, sofern ein Direkteinstieg vorgenommen wird. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 100,00 US-Dollar nicht unterschreiten, dies entspräche im Schein einen möglichen Stopp-Kurs von 2,36 Euro. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, entsprechend engmaschig muss der Basiswert beobachtet werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: DW4NVP

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,45 - 7,50 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 102,392 US-Dollar

Basiswert: Brent Crude Öl-Future KO-Schwelle: 102,392 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 94,73 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 15,20 Euro Hebel: 12,2

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: DZ Bank

