Brent Crude Öl: Klappt's diesmal?

Dienstag und Mittwoch wurden Daten zu US-Ölvorräten durchgegeben und weisen seit mehreren Wochen einen Rückgang hin. Dem gegenüber steht jedoch ein Produktionszuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dennoch war am Mittwoch ein nicht unerheblicher Aufwärtsimpuls an den Handelsspots zu beobachten.

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 8. März überraschend verringert, wie die staatliche EIA bekannt gab. Insgesamt wurde in 1,536 Mio. Barrel gegenüber der Vorwoche weniger eingelagert, die Benzinbestände nahmen sogar um 5,662 Mio. Barrel ab. Erwartet wurden Abflüsse von lediglich 1,2 Mio. Barrel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergibt sich insgesamt dennoch ein Zuwachs von 0,9 Mio. Barrel.

Kräftemessen am Abwärtstrend

Während der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund OPEC+ seine Produktion knapp hält, fördern andere Länder wie die Vereinigten Staaten oder Kanada zurzeit besonders viel Rohöl. Gelingt es beim Rohöl der Nordseesorte Brent Crude demnächst einen Tagesschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 84,60 US-Dollar zu etablieren, könnte dies Hinweise auf eine Aufwärtstrendfortsetzung an 85,85 und darüber 88,05 US-Dollar liefern. Auf der Unterseite bildet der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 81,55 US-Dollar eine sehr solide Unterstützung, wie die letzten Handelswochen gezeigt haben. Zu einem Aufwärtstrendbruch kommt es jedoch erster unterhalb von 80,00 US-Dollar, in der Folge würden Verlustrisiken auf 78,68 und darunter 76,65 US-Dollar zunehmen.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

84,57 // 85,85 // 86,41 // 88,05 US-Dollar

Unterstützungen:

82,76 // 81,11 // 80,01 // 78,68 US-Dollar



Im Idealfall muss die im Chart vorliegende inverse SKS-Formation bei Brent Crude Öl durch einen Wochenschlusskurs oberhalb von 84,60 US-Dollar bestätigt werden, nur in diesem Fall würden sich Aufwärtschancen an 85,85 und 88,05 US-Dollar auf Sicht der nächsten Tage ergeben. Als Zugvehikel könnte hierbei beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM922K zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf 85 Prozent, endgültiges Ziel im Schein wurde bei 0,74 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von 82,00 US-Dollar nicht überschreiten, weil im weiteren Verlauf mit einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zwingend gerechnet werden muss. In der Folge ergibt sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,18 Euro.

WKN:

VM922K

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,38 – 0,39 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

80,09 US-Dollar

Basiswert:

Brent Crude Öl-Future

KO-Schwelle:

80,09 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

84,15 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

0,74 Euro

Hebel:

19,8

Kurschance:

+ 85 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.